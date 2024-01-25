День финансов: изменение учетной ставки, рост ВВП, что будет с экономикой в ​​следующие три года — Finance.ua

День финансов: изменение учетной ставки, рост ВВП, что будет с экономикой в следующие три года
В четверг, 25 января, Нацбанк принял решение по учетной ставке и сообщил, что будет с экономикой Украины в следующие три года и после войны. Также в Нацбанке предполагают, что в следующем году в Украину вернутся около 400 тысяч мигрантов.
НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов. Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста международных резервов с 44,7 млрд долларов до 40,4 млрд долларов по результатам 2024 года.
- В НБУ рассказали, какие изменения ждут финансовый рынок после запуска открытого банкинга.
- Также НБУ выпустил памятную медаль, посвященную Одесскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции.
- При этом в Нацбанке отметили важный нюанс при покупке долларов.
Минэкономики назвало цифру роста ВВП Украины в прошлом году. По предварительным оперативным оценкам реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.
Ситуация с кредитами изменится. Выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Украине помогает развиваться всему рынку кредитования. В 2024 году новые кредиты МСБ могут составить до 70% от общего объема выданных банками ссуд, однако их распределение по льготным госпрограммам изменится.
Индексация пенсии. Правительство Украины планирует принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине. Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,1% до 36 877 гривен в месяц.
Где дороже всего арендовать квартиру. Когда речь идет о самых высоких ценах на аренду квартир, то многим на ум сразу приходит Киев. Однако на самом деле лидером по стоимости является другой город.
Налог на недвижимость в 2024 году. Налог на недвижимость в Украине — это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно.
Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн. 23 января 2024 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение о взыскании с рф в лице министерства юстиции российской федерации более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО «Коммерческий банк «Украинский финансовый мир».
Новый закон о мобилизации. В Верховной Раде Украины ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансированным и более сфокусированным на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн. Директору частного предприятия, поставившему Вооруженным силам Украины некачественную одежду на 25 миллионов гривен, объявили подозрение. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины.
- При этом Минобороны вернуло 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме покупки снарядов для ВСУ.
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