На рынок выходит новый электрический кроссовер Zeekr 7X со сверхбыстрой зарядкой (фото) — Finance.ua
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На рынок выходит новый электрический кроссовер Zeekr 7X со сверхбыстрой зарядкой (фото)

Технологии&Авто
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На рынок выходит новый электрический кроссовер Zeekr 7X со сверхбыстрой зарядкой (фото)
На рынок выходит новый электрический кроссовер Zeekr 7X со сверхбыстрой зарядкой (фото), Фото: Zeekr
Новый Zeekr 7X начинают продавать в Европе. На электрический кроссовер уже принимают заказы, а первые авто поставят летом 2025 года.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Первоначально электромобиль Zeekr 7X будет продавать в трех европейских странах, причем цены на модель там разнятся. В Норвегии кроссовер стоит от 539 900 крон (46 000 евро), в Швеции — 579 000 крон (50 500 евро), а в Нидерландах — 52 990 евро.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Базовая комплектация Zeekr 7X включает в себя панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью, 16-дюймовый тачскрин, электропакет, подогрев и вентиляцию кресел, систему полуавтономного движения.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Новый Zeekr 7X — 4,8-метровый электрокроссовер, который бросит вызов Tesla Model Y. Как и все автомобили электрического бренда Geely, он создан совместно со специалистами Volvo.
Электрокроссовер Zeekr 7X в Европе предложат в заднеприводной 421-сильной и полноприводной 639-сильной модификациях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 3,8 с.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
На выбор предложат батареи на 75 и 100 кВт∙ч. Запас хода пока объявили для 639-сильной версии с большей батареей — 615 км.
Благодаря 800-вольтной архитектуре Zeekr 7X поддерживает сверхбыструю зарядку: пополнить заряд батареи на 80% можно за 13−16 минут.
По материалам:
Фокус
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