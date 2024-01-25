Що буде з економікою України в наступні три роки та після війни — прогноз НБУ
У 2023 році економіка повернулася до зростання. Відновлення триватиме і в наступні роки.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.
Завдяки чому відновлювалась економіка
«Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням», — повідомив Пишний.
За його словами, у IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік — до 5,7%.
Що буде з економікою країни далі
Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.
У 2025−2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4−6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, а також упровадженню євроінтеграційних реформ.
У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази.
Довідка Finance.ua:
- правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%;
- Нацбанк погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з 44,7 млрд доларів до 40,4 млрд доларів за результатами 2024 року.
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