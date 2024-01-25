Що буде з економікою України в наступні три роки та після війни — прогноз НБУ Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Що буде з економікою України в наступні три роки та після війни — прогноз НБУ

У 2023 році економіка повернулася до зростання. Відновлення триватиме і в наступні роки.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Завдяки чому відновлювалась економіка

«Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням», — повідомив Пишний.

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За його словами, у IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік — до 5,7%.

Що буде з економікою країни далі

Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

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У 2025−2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4−6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, а також упровадженню євроінтеграційних реформ.

У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази.

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