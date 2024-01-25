Суд ухвалив стягнути з рф 1,9 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів — Finance.ua
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Суд ухвалив стягнути з рф 1,9 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів

Фондовий ринок
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Суд ухвалив стягнути з рф 1,9 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів
Суд ухвалив стягнути з рф 1,9 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів
23 січня 2024 року Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про стягнення з рф в особі міністерства юстиції російської федерації понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої діями держави-агресора ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий світ».
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.
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Нагадаємо, головний офіс та майже всі активи ПАТ «КБ «УФС» знаходились у м. Донецьку та були фактично втрачені внаслідок тимчасової окупації Донецька та інших територій ОРДЛО підконтрольними росії військовими терористичними угрупуваннями. Банк був визнаний неплатоспроможним постановою НБУ від 14.08.2014 «Про віднесення ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий світ»» до категорії неплатоспроможних», на підставі чого 15 серпня 2014 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.
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Загальна сума позову за обсягом втрачених активів банку на тимчасово окупованих територіях склала 1,9 млрд грн.
«Судові рішення, які підтверджують відповідальність країни-агресора за завдані збитки, надзвичайно важливі. Оскільки вони закладають правове підґрунтя у перспективі для відшкодування втрат, завданих росією за роки збройної агресії. Це питання економічне та моральне: усі руйнації та збитки, яких зазнали банки та їхні клієнти внаслідок розв’язаної росією війни, має покрити держава-агресор. Такі процеси складні та тривалі, проте Фонд гарантування продовжуватиме роботу з доведення усіх таких фактів у судах», — заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.
Відповідно до законодавства, відповідач може оскаржити рішення суду упродовж 30 днів з дня його оприлюднення.

Довідка Finance.ua:

  • Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам Банку 463,9 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами.
  • Існує кілька варіантів, як можна отримати виплату вкладу зі збанкрутілого банку.
  • Особисто звернутися до найближчого відділення банку-агента з паспортом та ідентифікаційним кодом й отримати кошти. Жодних заяв писати не потрібно.
  • Дистанційно через телефонний дзвінок звернутися до одного з п’яти банків-агентів — ПриватБанку, Укргазбанку, ПУМБ, Банку «Південний», Таскомбанку. Потрібно пройти ідентифікацію особи та зазначити рахунок, на який кошти будуть перераховані.
  • Через застосунок Дія.

Відшкодувати вклад онлайн через Дію

За матеріалами:
Finance.ua
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