Как выглядит новый Mercedes-Benz CLA 3 (фото) — Finance.ua

Как выглядит новый Mercedes-Benz CLA 3 (фото) Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Как выглядит новый Mercedes-Benz CLA 3 (фото), Фото: Mercedes

Новый Mercedes CLA 3 поколения полностью рассекретят в 2025 году. К премьере производитель показал свой доступный электрический седан на новых фото.

Об этом сообщает Motor1.

Седан Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года показал с полностью готовым кузовом. Хотя спереди и сзади еще есть маскировка, скрывающая детали дизайна.

Фото: Mercedes

Однако мы можем увидеть большие открытые участки. Примечательно, что боковую линию остекления выполнили в стиле огромного электромобиля Mercedes EQS.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый двигатель Geely мощностью 136 л.с.

Фото: Mercedes

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270−380 л.с.).

В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч ожидается запас хода 750 км.

Обозреватель По материалам:

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