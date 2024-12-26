Как выглядит новый Mercedes-Benz CLA 3 (фото) — Finance.ua

Как выглядит новый Mercedes-Benz CLA 3 (фото)
Новый Mercedes CLA 3 поколения полностью рассекретят в 2025 году. К премьере производитель показал свой доступный электрический седан на новых фото.
Об этом сообщает Motor1.
Седан Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года показал с полностью готовым кузовом. Хотя спереди и сзади еще есть маскировка, скрывающая детали дизайна.
Однако мы можем увидеть большие открытые участки. Примечательно, что боковую линию остекления выполнили в стиле огромного электромобиля Mercedes EQS.
Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый двигатель Geely мощностью 136 л.с.
А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда.
Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270−380 л.с.).
В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч ожидается запас хода 750 км.
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