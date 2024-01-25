НБУ випустив пам’ятну медаль: чому присвячена (фото) — Finance.ua

НБУ випустив пам’ятну медаль: чому присвячена (фото) Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

НБУ випустив пам’ятну медаль: чому присвячена (фото)

Національний банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Цьогоріч інститут відзначає свій 110-річний ювілей. З цієї нагоди Національний банк випустив пам’ятну медаль «110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз».

Про медаль

На аверсі медалі угорі розміщено композицію з лабораторними приладами, нижче — стилізований атом, що символізує ланку пов’язаних між собою експертних досліджень, а також написи: законність, незалежність, об'єктивність, повнота дослідження. На реверсі - логотип та назва установи.

Дизайн створила Тетяна Балута. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Тираж — до 20 000 штук.

Придбати пам’ятну медаль можна із 25 січня 2024 року в інтернет-магазині НБУ. Також медаль реалізовуватиметься й банками-дистриб'юторами.

Про історію інституту

Кабінет науково-судової експертизи успішно працював до вересня 1941 року, коли на будівлю впала авіабомба. Тоді було знищено архів, музей, бібліотеку та обладнання, які не встигли вивезти. Поновив він свою діяльність тільки після звільнення Одеси у квітні 1944 року, але як лабораторія.

У січні 1995 року на базі цієї лабораторії і створили Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз. Нині фахівці інституту використовують для проведення досліджень передові технології та методики, зокрема в галузі сучасної криміналістики.

Довідка Finance.ua:

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