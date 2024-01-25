В НБУ розповіли, які зміни чекають на фінансовий ринок після запуску відкритого банкінгу — Finance.ua

В НБУ розповіли, які зміни чекають на фінансовий ринок після запуску відкритого банкінгу Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

В НБУ розповіли, які зміни чекають на фінансовий ринок після запуску відкритого банкінгу

З 1 серпня 2025 року банки мають надати можливість кожному учаснику ринку, який отримав дозвіл регулятора на надання послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, підключатися до інтерфейсів банківських сервісів. Це сприятиме наданню більш якісних, доступних та безпечних платіжних послуг користувачам.

Заступник Голови НБУ Олексій Шабан розповів , які зміни чекають на фінансовий ринок після запуску відкритого банкінгу.

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Нині НБУ, учасники фінансового ринку та асоціації спільно працюють над розробкою технічних специфікацій АРІ, що базуються на специфікаціях Berlin Group.

Після їх тестування, затвердження і опублікування Національним банком, а також ухвалення відповідних нормативно-правових актів банки та інші учасники екосистеми відкритого банкінгу зобов’язані будуть розробити власні API.

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Безпека платежів

Будь-яка інформація надаватиметься банками іншим учасникам ринку тільки після згоди користувача на доступ до інформації про його рахунки.

Саме користувач визначатиме, яку інформацію та в якому об'ємі надавати, а також зможе відкликати свою згоду в будь-який момент.

«Велика увага приділятиметься безпеці платежів та захисту персональних даних клієнта. Посилені вимоги до інформаційної безпеки будуть єдиними для всіх учасників ринку і контролюватимуться Національним банком. Будуть задіяні посилені заходи безпеки, такі як безпечні протоколи автентифікації, шифрування даних і керування згодою, щоб гарантувати захист даних користувачів і їх використання лише за згодою», наголосив Олексій Шабан.

Що це дасть

Відкритий банкінг передбачає структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API. Ключова перевага такого обміну — це надання можливості користувачам фінансових послуг обирати зручний та сучасний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу налагодити взаємовигідну співпрацю, отримати більше можливостей для розвитку своїх рішень.

Запровадження відкритого банкінгу буде корисним для кінцевих користувачів платіжних послуг — для фізичних осіб та бізнесу.

Нагадаємо, за словами Андрія Пишного, Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Як зазначив Пишний, цю роботу планується завершити до кінця I кварталу 2025 року. Вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів спростовує інформацію, що Національна стратегія доходів України передбачає оподаткування будь-яких переказів на банківські карткиукраїнців. Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування»:

«Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

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