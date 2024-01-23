НБУ оновив ліцензування інкасаторських компаній: що змінилось — Finance.ua

НБУ оновив ліцензування інкасаторських компаній: що змінилось Сьогодні 11:00 — Фондовий ринок

НБУ оновив ліцензування інкасаторських компаній: що змінилось

НБУ оновив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Це зумовлено змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

Відтепер компанії на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою мають право здійснювати такі види діяльності:

1) інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;

2) оброблення та зберігання готівки.

Компанія має право здійснювати будь-який із зазначених видів діяльності або обидва одночасно відповідно до поданих документів.

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Крім того, регулятор зокрема:

посилив вимоги до фінансового стану компанії, яка планує здійснювати діяльність у межах, передбачених ліцензією;

розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;

встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки;

передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 01 січня 2024 року здійснювали інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.

Такі норми містить постанова Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань ліцензування юридичних осіб», що набирає чинності з 23 січня 2024 року.

Станом на 01 січня 2024 року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у грудні зріс на 0,2% до 997,684 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 0,1% до 516,425 млрд гривень. Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 2,4% до 241,078 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 2,1% до 221,832 млрд гривень.

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