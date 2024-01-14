НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України — Finance.ua
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НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України

Казна та Політика
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НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України
НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України
Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», — сказав він.
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Крім того, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.
«Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил», — пояснив заступник голови НБУ.
Ніколайчук також зазначив, що у 2023 році вже немає ефекту бази порівняння.
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«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», — додав він.
Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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