НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України — Finance.ua

НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України
Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», — сказав він.
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Крім того, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.
«Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил», — пояснив заступник голови НБУ.
Ніколайчук також зазначив, що у 2023 році вже немає ефекту бази порівняння.
«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», — додав він.
Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП).
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