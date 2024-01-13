Основні економічні результати 2023 року — НБУ Сьогодні 18:35 — Казна та Політика

Основні економічні результати 2023 року — НБУ

Національний банк описав детально основні економічні результати 2023 року в Макроекономічному і монетарному огляді за жовтень — грудень 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Споживча інфляція й надалі сповільнювалася (до 5,1% р/р у листопаді) завдяки певному зниженню тиску з боку витрат бізнесу та поліпшенню очікувань в умовах збереження курсової стійкості. Ці ж чинники сприяли послабленню й фундаментального інфляційного тиску. За оцінками НБУ, інфляція продовжила знижуватися й у грудні.

Економічна активність у грудні сезонно послабилася, однак загалом відновлення економіки тривало. Високі врожаї та їх переробка підтримували харчову промисловість, замовлення оборонного сектору та залізничників — машинобудування, подальше розширення морських перевезень — роботу транспорту. Жвавою залишалася роздрібна торгівля.

Ринок праці

На ринку праці спостерігалося сезонне затишшя з боку як попиту, так і пропозиції. Водночас пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат, хоча воно й було нерівномірним за видами діяльності.

Бюджет

Дефіцит бюджету був рекордним як у грудні, так і загалом за рік. Водночас річний його обсяг виявився дещо нижчим порівняно із затвердженим показником. Основним джерелом фінансування дефіциту бюджету впродовж року були міжнародна допомога та внутрішні запозичення. Останні перевищили за обсягом минулорічні більш ніж удвічі завдяки насамперед розміщенням ОВДП у гривні.

Торгівля

Від'ємне сальдо торгівлі товарами в листопаді зменшилося через нарощування експортних поставок новим морським шляхом та зниження імпорту під впливом блокади. Однак дефіцит поточного рахунку розширився через затримку з надходженням грантової допомоги від США. Проте завдяки надходженням міжнародної допомоги резерви в листопаді знизилися незначно, а в грудні відновили зростання та на кінець року перевищили 40.5 млрд доларів.

Валютний ринок

Ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. Цьому сприяли інтервенції НБУ та додатна дохідність гривневих інструментів (ОВДП і депозитів) у реальному вимірі.

Довідка Finance.ua:

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у грудні 2023 року зріс на 0,4% до 37,83 гривень. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,9%. Курс долара у 2023 році впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

Коливання валютного курсу в Україні збільшуватиметься. Зокрема, курс може просідати через низку причин. Про це в інтерв'ю заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. «Можу сказати, що волатильність, тобто коливання, збільшуватиметься. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36, і НБУ не тримає його на цьому рівні», — розповів нардеп.

На старті 2024 року середній курс долара може знаходитися у межах 37,90−38,40 грн. Але поведінка валюти буде залежати від інтервенцій НБУ. Про це розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.



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