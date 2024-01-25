В НБУ вказали на важливий нюанс при купівлі доларів — Finance.ua

В НБУ вказали на важливий нюанс при купівлі доларів Сьогодні 14:34 — Валюта

В НБУ вказали на важливий нюанс при купівлі доларів

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями НБУ передбачає, що від обміну валют можна відмовитися протягом 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Національного банку України ( НБУ ).

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«Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ», — йдеться в роз’ясненні.

Зазначимо, що іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року).

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Довідка Finance.ua:

Лише у листопаді 2023 року банки ввезли в Україну готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд доларів.

У грудні 2203 року українці купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти — 1,026 млрд доларів.

Всього за 2023 рік українці продали 18,222 млрд доларів і купили 23,015 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 4,793 млрд доларів.

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