Объемы экспорта металлолома из Украины до и во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Объемы экспорта металлолома из Украины до и во время полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 05:19 — Казна и Политика

Объемы экспорта металлолома из Украины до и во время полномасштабной войны (инфографика)

В Украине до середины сентября 2026 года действует экспортная пошлина на металлолом в размере 180 евро за тонну. Ставка была увеличена еще в конце 2021-го, чтобы уменьшить дефицит лома на внутреннем рынке, поскольку объемы его экспорта росли рекордными темпами.

«Слово и дело» рассказывает, сколько металлолома Украина продавала за границу в 2019—2024 годах и какие страны были основными покупателями.

В 2019 году Украина экспортировала 42,18 тыс. тонн металлолома на сумму 11,8 млн долларов.

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Основным направлением экспорта была Турция (туда ушло 85,88% продукции). Еще 6,27% металлолома купили Нидерланды, 5,37% - Германия, 2,48% - другие страны.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2020 году экспорт металлолома сократился на 15,1% - до 35,82 тысячи тонн. Стоимость экспорта составила 9,5 млн. долларов.

Тройка основных покупателей была такой же, как и в предыдущем году:

Турция (73,58% продукции);

Нидерланды (11,51%);

Германия (6,7%).

В 2021 году экспорт лома черных металлов вырос более чем в 17 раз — до 615,69 тысячи тонн (+1618,8%). В денежном выражении экспорт увеличился в 25 раз — до 238,9 млн. долларов.

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Больше всего металлолома купила Турция (84,85%), Румыния (6,66%) и Польша (3,45%). Еще 5,03% приобрели другие страны.

Такой рост объема экспорта металлолома стал причиной многочисленных обращений к правительству с требованием ввести временный мораторий.

Министерство экономики подготовило проект постановления о запрете экспорта до конца 2022 года, но он не был принят. Однако в конце года Верховная Рада подняла экспортную пошлину с 58 до 180 евро за тонну.

В первый год полномасштабной войны экспорт металлолома упал на 91,3% - до 53,56 тысячи тонн. Стоимость экспорта составила 19,3 млн. долларов.

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Изменилась и география продаж металлолома: теперь основным покупателем была не только Турция (38,97%), но и Польша (34,25%).

Греция купила 10,12% украинского металлолома, на остальные страны пришлось 16,66% экспорта.

В 2023 году экспорт металлолома снова вырос — до 182,49 тысяч тонн (+240,7%). Его стоимость составила 52,7 млн. долларов.

Тогда основной объем экспорта был в Польшу (85,44%), Грецию (8,91%), Болгарию и другие страны пришлось 2,07% и 3,59% соответственно.

За январь-ноябрь этого года было экспортировано 261,58 тысячи тонн металлолома (+43,3%) на сумму 82,1 млн долларов.

Основными покупателями были:

Польша (82,56%);

Греция (12,58%);

Германия (3,49%).

На другие страны пришлось 1,37% от объема экспорта.

Слово і Діло По материалам:

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