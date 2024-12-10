Китайский экспорт в россию обвалился впервые за четыре месяца — Finance.ua
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Китайский экспорт в россию обвалился впервые за четыре месяца

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Китайский экспорт в россию обвалился впервые за четыре месяца
Китайский экспорт в россию обвалился впервые за четыре месяца
Китайский экспорт в россию, деноминированный в юанях, упал двузначными темпами в ноябре, резко ухудшившись с 24% роста в октябре и став первым падением за четыре месяца.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.
В прошлом месяце исходящие поставки в россию сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым падением с июля.
Импорт из россии упал на 7,4% в юанях в прошлом месяце, ухудшившись после падения на 4,3% в октябре.
Отмечается, что таможенное ведомство не предоставило разбивку по товарам, проданным в россию или купленным в россии.
Путин заявил 4 декабря, что основной проблемой в российско-китайской торговле являются взаимные платежные расчеты и центральные банки обеих стран работают над решением этого вопроса.
По материалам:
Економічна Правда
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