Экспорт зерна превысил 19 млн тонн — Finance.ua

Экспорт зерна превысил 19 млн тонн Сегодня 09:13 — Аграрный рынок

По состоянию на 11 декабря в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 19 млн 089 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4 млн 392 тыс. тонн или на 29,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Экспорт пшеницы составляет 9 млн 130 тыс. тонн, что на 2 млн 834 тыс. тонн или на 45,0% больше, чем в прошлом году.

Также украинские аграрии экспортировали 1 млн 867 тыс. тонн ячменя и 10,8 тыс. тонн ржи.

Экспорт кукурузы составил 7 млн ​​776 тыс. тонн, что на 425 тыс. тонн или почти на 5,7% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, за границу отправили 34,1 тыс. тонн муки (или 45,5 тыс. тонн в перерасчете на зерно), что на 19,1 тыс. тонн или почти в 1,6 раз меньше, чем в прошлом году.

ukragroconsult По материалам:

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