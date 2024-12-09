Показатель падает второй год подряд: ІТ-экспорт приносил Украине ежемесячно $530 млн в 2024 году — Finance.ua

Показатель падает второй год подряд: ІТ-экспорт приносил Украине ежемесячно $530 млн в 2024 году Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Показатель падает второй год подряд: ІТ-экспорт приносил Украине ежемесячно $530 млн в 2024 году

За 10 месяцев 2024 года Украина заработала на экспорте товаров и услуг $46,35 млрд. Около 63% всех вывозимых товаров — это продовольственные товары и сырье для их изготовления, а среди предоставленных за границу услуг преобладает доля ІТ. После всплеска в 2022 году доля ІТ продолжает спадать.

Об этом сообщает Опендатабот.

«46,35 млрд долларов составил экспорт товаров и услуг в 2024 году. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. Подавляющее большинство заработанного — 70% или 32,25 млрд долларов приходится на товары. Меньше трети или 14, 09 млрд долларов — экспорт услуг», — говорится в сообщении.

Несмотря на постепенный рост, общие объемы экспорта все еще не дотягивают до уровня 2021 года. По сравнению с 2021 годом экспорт на 29% меньше — тогда он составил 65,15 млрд дол.

44% всего экспорта Украины в этом году — это продовольственные товары и сырье для их изготовления. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Преимущественно речь идет о сельскохозяйственном секторе.

Также на 14% за год вырос экспорт металлов: до 3,78 млрд грн. Сейчас на эту сферу приходится 8% всего украинского экспорта.

В целом объем экспортируемых товаров вырос на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году.

Экспорт услуг в этом году составил 14,09 млрд долл. Это на 4% больше, чем в прошлом году, но на такой же процент меньше до 2021 года.

Инфографика: Опендатабот

37,7% составила доля ІТ-сектора среди всех услуг. Сумма заработанного украинскими айтишниками уменьшилась за год на 4,4% и составляет 5,31 млрд грн.

В этом году в месяц ІТ-экспорт приносил 530 млн дол. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 555 млн дол. Наиболее прибыльным для ІТ-экспорта был 2022 год — 600 млн долларов.

Инфографика: Опендатабот

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