Рынок ІТ-труда 2024: нетехнические направления растут быстрее технических — Finance.ua

Рынок ІТ-труда 2024: нетехнические направления растут быстрее технических Сегодня 13:00 — Личные финансы

Рынок ІТ-труда 2024: нетехнические направления растут быстрее технических

В 2024 году компании опубликовали на jobs.dou.ua 59,6 тысячи вакансий — это на 14 тысяч, или на 31% больше, чем в прошлом году. Также это первый рост вакансий за последние три года.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Вакансии

Нетехнические направления росли в этом году стремительнее технических: +40% против +29%. Но количественно технических вакансий стало на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, а нетехнических — на 5,4 тысячи.

За год несколько изменились три самых популярных категорий вакансий. На первом месте неизменно маркетинг — 6,6 тысячи вакансий за год. Категория Analyst выросла на 60% и вытеснила со второго места Sales.

Количество вакансий на jobs.dou.ua по годам:

График: DOU

41 категория выросла за этот год и только 12 показали снижение. Количественно больше всего выросли: Marketing — на 1,9 тысячи вакансий, Analyst — на 1,4 тысячи и QA — на 1,2 тысячи. В процентном росте сразу за новыми категориями, которые недавно появились на сайте и в 2024 году активно росли (Hardware, AI/ML, Data Engineer), идет Legal — прирост +89% за год и другие нетехнические специализации.

Среди разработочных категорий лучшая ситуация за этот год у: Node. js — + 48%, Blockchain — +45% и Embedded — +36%. В течение года активно росли и милтек-вакансии: всего в 2024 году на DOU было более двух тысяч позиций этого направления.

Наибольшее снижение количества вакансий в этом году постигло С++: минус 217 вакансий, или 31%. На 33% уменьшилась категория Unreal Engine, более чем на 20% — SAP, Unity, Scala. На 3% снизились такие популярные категории, как DevOps и Java.

Количество вакансий на DOU по категориям, изменение за год:

Таблица: DOU

Наиболее стремительно в этом году выросло количество вакансий для кандидатов без опыта — +83%, или плюс 726 вакансий за год.

Количество вакансий на DOU по опыту, изменение за год:

Таблица: DOU

Конкуренция

Среднее количество откликов на вакансию за этот год имеет тенденцию к снижению. В ноябре прошлого года на DOU был в среднем 31 отклик на вакансию, а в ноябре — 28 откликов.

Рост конкуренции за этот год затронул 21 категорию, в 33 она снизилась. Наибольшее снижение в QA: в ноябре в прошлом году было в среднем 113 откликов на вакансию, а сейчас — 73. Существенное снижение в HR: с 73 до 45 откликов.

Среднее количество откликов на вакансию, изменение за год:

Графики: DOU

Напомним, доля женщин постепенно растет во всех ІТ-специализациях: их уже 26%.

Не поддерживают спецрежим Минцифры Дія. City 58% опрошенных ІТ-специалистов, а 27% сказали, что поддерживают. Еще почти 12% ответили, что не определились. В 2021 году, когда Дія. City только запускался, процент неопределившихся был меньше (10%). 80% респондентов тогда высказались против спецрежима.

В Украине больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Количество ІТ-специалистов в Украине до 25 лет уменьшается . А средний возраст специалиста несколько вырос — до 31,5 лет. Значительная часть специалистов, почти 68%, не имеют детей.

Dou По материалам:

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