Из-за войны украинские ІТ-компании теряют до 2 млрд грн каждый месяц — Finance.ua

Из-за войны украинские ІТ-компании теряют до 2 млрд грн каждый месяц Сегодня 09:02 — Фондовый рынок

Из-за войны украинские ІТ-компании теряют до 2 млрд грн каждый месяц

Украинские ІТ-компании теряют из-за войны немалую часть своего дохода. Речь идет о 2 млрд грн каждый месяц.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского ІТ-кластера.

Доходы украинских компаний уменьшаются из-за потери контрактов с иностранными партнерами, которые не хотят, чтобы выполнение проекта зависело от военных рисков. Соответственно это влияет на налоги и создание рабочих мест. Еще одна проблема IT-отрасли заключается в риске мобилизации специалистов, вовлеченных в проект.

«Когда внезапно мобилизуют айтишника из проекта, ІТ-компания не может влиять на этот процесс. А иностранный заказчик, в свою очередь, больше не хочет тратить время на поиск и онбординг нового айтишника из Украины. Он предпочтет трудоустройство ІТ-специалиста из Польши или Чехии. Вот из-за таких историй, связанных с рисками войны, украинские команды теряют контракты с иностранными партнерами. В результате наша IT-индустрия имеет минус около 2 млрд грн ежемесячно. А это минус налоги, новые рабочие места и прочее», — говорит Шаповал.

Также есть проблема командировок для украинских ІТ-специалистов. Выезжать на переговоры за границу могут только забронированные специалисты, поэтому все чаще ездят женщины из ІТ-компаний.

Высокотехнологичный бизнес в Украине испытывает серьезный кадровый голод. В украинских компаниях все чаще нанимают женщин. Но есть направления, где мужчин как специалистов все же больше, например, инженерия, разработка и т. д. Во взрослом возрасте трудно переквалифицироваться на инженера без соответствующей математической базы или окончив только курсы. Для подготовки специалиста должного уровня нужно где-то 5−7 лет.

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По мнению Шаповал, решить проблему нужно системной образовательной работой.

Необходимо работать со школами, университетами, популяризировать технические специальности среди молодежи. В частности, сегодня олимпиадники снова в тренде. Индустрии нужны люди, которые разбираются в фундаментальных науках и могут работать инженерами или архитекторами с искусственным интеллектом", — добавила исполнительный директор Харьковского ІТ-кластера.

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