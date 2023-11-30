За 15 лет украинские ІТ-компании смогли привлечь инвестиций на почти $3,7 млрд — исследование Сегодня 08:38 — Фондовый рынок

За 15 лет украинские ІТ-компании смогли привлечь инвестиций на почти $3,7 млрд — исследование

С 2009 года украинские ІТ-компании заключили 1798 сделок, 1519 из них — о привлечении суммарно около $3,7 млрд и 248 — о слиянии и поглощении на $4,3 млрд.

Об этом говорится в Book of Ukrainian Tech, обширном исследовании украинской ІТ-отрасли от команд Ain.ua, Molfar и N1 investment fund.

За период с 2000 года по 2023 год украинские IT-компании приняли участие в 1868 публично известных сделках, из них 87% — за последние 10 лет.

Венчурные фонды в Украине

До 24 февраля 2022 года в Украине было 18 активных местных инвестиционных фондов, которые имели более одного года оперирования в стране. С началом вторжения продолжили деятельность только 6. Но в то же время 7 новых добавились.

Инвестиции

В 2022 году украинский рынок увидел 98 инвестиций (ангелы, early stage, later stage и private equity) на сумму $613 млн. Это на 27% меньше, чем 134 в довоенный 2021 год — $943 млн. Однако все же больше, чем 93 инвестиций в В 2020 году на $409 млн.

В первом полугодии 2023 года было 42 инвестиции на $92 млн, что количественно меньше, чем в 2022 году на 14%. Это объяснимо тем, что большинство сделок первой половины 2022 года часто были согласованы, а иногда и оформлены еще до вторжения.

Ангелы

Отдельно от фондов известно о примерно 380 местных ангелах, инвестирующих в ІТ-стартапы в Украине. В 2022 году инвестиции от них против 2021 года упали в 2 раза, на что есть несколько причин. С одной стороны, ангелы составляли почти 5% от количества людей с состоянием более $1 млн до вторжения и в 2023 году их количество в Украине по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 54%. Вероятно, речь идет и о релокации, и об уменьшении состояния.

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Гранты

Кроме инвестиций от фондов и ангелов, также известно о 80 бездолевых грантах в 2022 году и 27 в H1 2023 году. В 2021 их было 129, а в 2020 — 94.

Акселераторы

За последние 5 лет в Украине сообщалось о деятельности более 10 инкубаторов и акселераторов, пять из которых публично демонстрировали деятельность до начала российского вторжения.

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