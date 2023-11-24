Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта — Finance.ua
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Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта

Личные финансы
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Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Инвестиции — это всегда тонкий баланс между риском и прибыльностью, поэтому нужно учиться находить эту золотую середину и не впадать в крайности. Идеального выбора пропорции тех или иных активов просто не существует, но все зависит от инвестора — его целей и склонности к риску. Однако есть популярные портфели, которые можно брать за основу и добавлять в них что-то свое.
Принципами построения инвестиционного портфеля фондового рынка поделился финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве. «Моя инвестиционная философия, которую я исповедую, направлена ​​на то, чтобы меньше зависеть от вопросов „Удачное ли сейчас время на рынке?“ и ожидания некоего мифического рынка, который обогатит. Все зависит от того, какие цели вы ставите перед собой. Правильная постановка целей — это начало всего», — рассказывает эксперт.
По постановке целей инвесторов можно поделить на три типа:
  1. Те, кто хочет сохранить и приумножить с небольшим уровнем развития.
  2. Те, кто хочет быстро разбогатеть со значительным уровнем риска.
  3. Те, кто готов пойти ва-банк.
В Украине, как отмечает Компан, чаще всего выбирают первую стратегию — сохранение и приумножение средств без риска.
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Однако популярные среди украинцев классы активов часто противоречат заявленным целям.
«Многие украинцы хотят сохранить и приумножить свои средства, но инвестируют в те активы, где риска очень много — в недвижимость, ОВГЗ, криптовалюты и т. д. Почему же эти активы так популярны? Я думаю, что люди просто думают, что они знают, как работают эти активы. Эти инструменты пользуются популярностью от незнания и ограниченных возможностей. Ну и финансовые советники тоже вас толкают инвестировать туда, где есть возможность», — говорит инвестор.
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
«Также важно для себя понять и выбрать, кем вы хотите быть — вы инвестор или трейдер? От этого зависит ваша инвестиционная жизнь. Если вы выбираете путь трейдера, нужно понимать, что это тяжелая полноценная работа. А для того чтобы стать инвестором, у вас есть все технические средства — нужен только интернет», — говорит Компан.
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Поэтому эксперт рекомендует разработать свою инвестиционную стратегию. Если у вас нет времени и желания управлять своими инвестициями каждый день или даже еженедельно, то, безусловно, лучшим вариантом будет использование инвестиционной стратегии, основанной на этом нежелании.
Правила инвестирования:
  • найдите качественную компанию;
  • игнорируйте шум популярных комментаторов;
  • основывайтесь на фактах;
  • анализируйте отчеты и финансовые документы компаний;
  • не переплачивайте;
  • не продавайте качественные компании и не суетитесь.
Портфель
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Критерии выбора компании:
  1. Оценка.
  2. Финансовая стойкость.
  3. Перспективы роста.
Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта
Если риск в инвестициях — не ваша стратегия, помните, что всегда можно получать проценты по депозиту. Finance.ua специально договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодное увеличение процентов можно оформить всего в три шага.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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