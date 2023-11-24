Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта Сегодня 13:30 — Личные финансы

Какие принципы использовать для построения инвестиционного портфеля на фондовом рынке — советы эксперта

Инвестиции — это всегда тонкий баланс между риском и прибыльностью, поэтому нужно учиться находить эту золотую середину и не впадать в крайности. Идеального выбора пропорции тех или иных активов просто не существует, но все зависит от инвестора — его целей и склонности к риску. Однако есть популярные портфели, которые можно брать за основу и добавлять в них что-то свое.

Принципами построения инвестиционного портфеля фондового рынка поделился финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан во время конференции «Жить на проценты» , состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве. «Моя инвестиционная философия, которую я исповедую, направлена ​​на то, чтобы меньше зависеть от вопросов „Удачное ли сейчас время на рынке?“ и ожидания некоего мифического рынка, который обогатит. Все зависит от того, какие цели вы ставите перед собой. Правильная постановка целей — это начало всего», — рассказывает эксперт.

По постановке целей инвесторов можно поделить на три типа:

Те, кто хочет сохранить и приумножить с небольшим уровнем развития. Те, кто хочет быстро разбогатеть со значительным уровнем риска. Те, кто готов пойти ва-банк.

В Украине, как отмечает Компан, чаще всего выбирают первую стратегию — сохранение и приумножение средств без риска.

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Однако популярные среди украинцев классы активов часто противоречат заявленным целям.

и т. д. Почему же эти активы так популярны? Я думаю, что люди просто думают, что они знают, как работают эти активы. Эти инструменты пользуются популярностью от незнания и ограниченных возможностей. Ну и финансовые советники тоже вас толкают инвестировать туда, где есть возможность», — говорит инвестор. «Многие украинцы хотят сохранить и приумножить свои средства, но инвестируют в те активы, где риска очень много — в недвижимость, ОВГЗ, криптовалюты Почему же эти активы так популярны? Я думаю, что люди просто думают, что они знают, как работают эти активы. Эти инструменты пользуются популярностью от незнания и ограниченных возможностей. Ну и финансовые советники тоже вас толкают инвестировать туда, где есть возможность», — говорит инвестор.

«Также важно для себя понять и выбрать, кем вы хотите быть — вы инвестор или трейдер? От этого зависит ваша инвестиционная жизнь. Если вы выбираете путь трейдера, нужно понимать, что это тяжелая полноценная работа. А для того чтобы стать инвестором, у вас есть все технические средства — нужен только интернет», — говорит Компан.

Поэтому эксперт рекомендует разработать свою инвестиционную стратегию. Если у вас нет времени и желания управлять своими инвестициями каждый день или даже еженедельно, то, безусловно, лучшим вариантом будет использование инвестиционной стратегии, основанной на этом нежелании.

Правила инвестирования:

найдите качественную компанию;

игнорируйте шум популярных комментаторов;

основывайтесь на фактах;

анализируйте отчеты и финансовые документы компаний;

не переплачивайте;

не продавайте качественные компании и не суетитесь.

Портфель

Критерии выбора компании:

Оценка. Финансовая стойкость. Перспективы роста.

Если риск в инвестициях — не ваша стратегия, помните, что всегда можно получать проценты по депозиту. Finance.ua специально договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодное увеличение процентов можно оформить всего в три шага.

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