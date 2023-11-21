Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта — Finance.ua

Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта
Задача инвестиционного портфеля — выполнять цели инвестора, повышая прибыльность при минимизации рисков.
О том, как грамотно распределить свои средства на различные инвестиции, в частности, опционы, рассказал лектор Биржевого Университета, который имеет 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе — Богдан Сидоренко во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве.
«Когда человек формирует инвестиционный портфель и инвестирует в фондовый рынок, он должен ставить перед собой цели. И в зависимости от цели, к которой он стремится прийти, человек будет использовать тот или иной инструмент», — говорит Сидоренко.
Факторы, влияющие на структуру и алокацию портфеля:
- фаза рынка
- монетарная политика
- геополитическая ситуация
- тренды (хайпы)
- режимы Risk On/Off
- макроэкономика
«Сейчас у меня режим Risk Off. Это значит, что я минимизирую все риски по всем портфелям. То есть существуют весомые риски на рынке, а значит, есть элементы, которые негативно могут влиять на портфель. Геополитика (Израиль и Украина), монетарная политика США (рекордная за 20 лет ставка 5,5%)…» — подчеркнул инвестор.
По его словам, лучше не покупать ценные бумаги, которых вы не понимаете. Эксперт также поделился структурой, которую он будет использовать в следующем году.
«Ядро — это защитная часть, которую я использую. Его структуру можно увидеть. Это инвестиционный раздел, направленный на сохранение и защиту инвестиций. То есть, эту часть вы наполняете с минимальным риском», — рассказывает Сидоренко.
В ядро можно включить:
- Treasury — 4,6−5,4% годовых.
- Облигации высокого инвестиционного рейтинга — 6−8% годовых.
- ETF широкого рынка (SPY, VOO).
- ETF облигаций (TLT).
- ETF секторов (XLV, XLU).
- ETF драгметаллов (GLD, SLV).
- ETF дивидендных аристократов (NOBL).
Далее эксперт выбирает среднесрочные позиции — сделки, формируемые на трендах и перспективах сферы или региона, которые вы планируете держать до 5 лет.
- ETF секторов (TAN, CIBR, XLB).
- Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня).
- Blue Chips — акции крупнейших, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.
- Дивидендные аристократы.
Краткосрочные сделки (спекуляция). На что обращать внимание:
- Технический анализ.
- Отчет и отработка изменения ожидания.
- Лоббизм.
- Новые продукты.
Что такое опционы?
Опцион — производный денежный инструмент. Опционный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива, предоставляющего право, а не обязательство на покупку или продажу активов в будущем.
Основной барьер в торговле опционами — высокие риски.
«Без знаний залезать в эту тему — не самое лучшее решение. Начинать торговать опционами без знаний этого инструмента — это как сесть за штурвал самолета, опираясь на свой многолетний успешный опыт вождения автомобиля, разбить этот самолет и потом считать, что летать опасно», — уверяет Сидоренко.
Зачем инвестору опционы?
- Увеличение кредитных плеч для хеджирования риска или спекуляции.
- Получить больший доход от точки выхода.
- Улучшить показатели спекуляции.
- Усреднить позицию с минимальными рисками.
- Получить прибыль за свои ожидания.
- Возложение рисков на других участников рынка.
- Страхование позиций.
- Открытие сделок рыночно-нейтральных.
- Зарабатывать больше на своем портфеле.
- Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде.
- Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.
Профессиональная торговля опционами — это:
- использование стратегии для разных рыночных ситуаций;
- комбинация покупок и продаж опционов;
- 100% риск-менеджмент;
- умение корректировать опционные позиции;
- анализ волатильности
и т. д.
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