Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта — Finance.ua
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Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта

Личные финансы
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Лектор Биржевого Университета, у которого 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе – Богдан Сидоренко
Лектор Биржевого Университета, у которого 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе – Богдан Сидоренко
Задача инвестиционного портфеля — выполнять цели инвестора, повышая прибыльность при минимизации рисков.
О том, как грамотно распределить свои средства на различные инвестиции, в частности, опционы, рассказал лектор Биржевого Университета, который имеет 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе — Богдан Сидоренко во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве.
«Когда человек формирует инвестиционный портфель и инвестирует в фондовый рынок, он должен ставить перед собой цели. И в зависимости от цели, к которой он стремится прийти, человек будет использовать тот или иной инструмент», — говорит Сидоренко.
Факторы, влияющие на структуру и алокацию портфеля:
  • фаза рынка
  • монетарная политика
  • геополитическая ситуация
  • тренды (хайпы)
  • режимы Risk On/Off
  • макроэкономика
Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта
«Сейчас у меня режим Risk Off. Это значит, что я минимизирую все риски по всем портфелям. То есть существуют весомые риски на рынке, а значит, есть элементы, которые негативно могут влиять на портфель. Геополитика (Израиль и Украина), монетарная политика США (рекордная за 20 лет ставка 5,5%)…» — подчеркнул инвестор.
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По его словам, лучше не покупать ценные бумаги, которых вы не понимаете. Эксперт также поделился структурой, которую он будет использовать в следующем году.
«Ядро — это защитная часть, которую я использую. Его структуру можно увидеть. Это инвестиционный раздел, направленный на сохранение и защиту инвестиций. То есть, эту часть вы наполняете с минимальным риском», — рассказывает Сидоренко.
В ядро ​​можно включить:
  1. Treasury — 4,6−5,4% годовых.
  2. Облигации высокого инвестиционного рейтинга — 6−8% годовых.
  3. ETF широкого рынка (SPY, VOO).
  4. ETF облигаций (TLT).
  5. ETF секторов (XLV, XLU).
  6. ETF драгметаллов (GLD, SLV).
  7. ETF дивидендных аристократов (NOBL).
Далее эксперт выбирает среднесрочные позиции — сделки, формируемые на трендах и перспективах сферы или региона, которые вы планируете держать до 5 лет.
  1. ETF секторов (TAN, CIBR, XLB).
  2. Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня).
  3. Blue Chips — акции крупнейших, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.
  4. Дивидендные аристократы.
Краткосрочные сделки (спекуляция). На что обращать внимание:
  1. Технический анализ.
  2. Отчет и отработка изменения ожидания.
  3. Лоббизм.
  4. Новые продукты.
Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта

Что такое опционы?

Опцион — производный денежный инструмент. Опционный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива, предоставляющего право, а не обязательство на покупку или продажу активов в будущем.
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Основной барьер в торговле опционами — высокие риски.
«Без знаний залезать в эту тему — не самое лучшее решение. Начинать торговать опционами без знаний этого инструмента — это как сесть за штурвал самолета, опираясь на свой многолетний успешный опыт вождения автомобиля, разбить этот самолет и потом считать, что летать опасно», — уверяет Сидоренко.

Зачем инвестору опционы?

  1. Увеличение кредитных плеч для хеджирования риска или спекуляции.
  2. Получить больший доход от точки выхода.
  3. Улучшить показатели спекуляции.
  4. Усреднить позицию с минимальными рисками.
  5. Получить прибыль за свои ожидания.
  6. Возложение рисков на других участников рынка.
  7. Страхование позиций.
  8. Открытие сделок рыночно-нейтральных.
  9. Зарабатывать больше на своем портфеле.
  10. Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде.
  11. Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.
Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта
Профессиональная торговля опционами — это:
  • использование стратегии для разных рыночных ситуаций;
  • комбинация покупок и продаж опционов;
  • 100% риск-менеджмент;
  • умение корректировать опционные позиции;
  • анализ волатильности и т. д.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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