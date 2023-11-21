Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта — Finance.ua

Как создать структурный инвестиционный портфель: советы эксперта Сегодня 21:01 — Личные финансы

Лектор Биржевого Университета, у которого 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе – Богдан Сидоренко

Задача инвестиционного портфеля — выполнять цели инвестора, повышая прибыльность при минимизации рисков.

О том, как грамотно распределить свои средства на различные инвестиции, в частности, опционы, рассказал лектор Биржевого Университета, который имеет 9 лет опыта в банковском и инвестиционном бизнесе — Богдан Сидоренко во время конференции «Жить на проценты» , состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве.

«Когда человек формирует инвестиционный портфель и инвестирует в фондовый рынок, он должен ставить перед собой цели. И в зависимости от цели, к которой он стремится прийти, человек будет использовать тот или иной инструмент», — говорит Сидоренко.

Факторы, влияющие на структуру и алокацию портфеля:

фаза рынка

монетарная политика

геополитическая ситуация

тренды (хайпы)

режимы Risk On/Off

макроэкономика

«Сейчас у меня режим Risk Off. Это значит, что я минимизирую все риски по всем портфелям. То есть существуют весомые риски на рынке, а значит, есть элементы, которые негативно могут влиять на портфель. Геополитика (Израиль и Украина), монетарная политика США (рекордная за 20 лет ставка 5,5%)…» — подчеркнул инвестор.

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По его словам, лучше не покупать ценные бумаги, которых вы не понимаете. Эксперт также поделился структурой, которую он будет использовать в следующем году.

«Ядро — это защитная часть, которую я использую. Его структуру можно увидеть. Это инвестиционный раздел, направленный на сохранение и защиту инвестиций. То есть, эту часть вы наполняете с минимальным риском», — рассказывает Сидоренко.

В ядро ​​можно включить:

Treasury — 4,6−5,4% годовых. Облигации высокого инвестиционного рейтинга — 6−8% годовых. ETF широкого рынка (SPY, VOO). ETF облигаций (TLT). ETF секторов (XLV, XLU). ETF драгметаллов (GLD, SLV). ETF дивидендных аристократов (NOBL).

Далее эксперт выбирает среднесрочные позиции — сделки, формируемые на трендах и перспективах сферы или региона, которые вы планируете держать до 5 лет.

ETF секторов (TAN, CIBR, XLB). Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня). Blue Chips — акции крупнейших, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. Дивидендные аристократы.

Краткосрочные сделки (спекуляция). На что обращать внимание:

Технический анализ. Отчет и отработка изменения ожидания. Лоббизм. Новые продукты.

Что такое опционы?

Опцион — производный денежный инструмент. Опционный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива, предоставляющего право, а не обязательство на покупку или продажу активов в будущем.

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Основной барьер в торговле опционами — высокие риски.

«Без знаний залезать в эту тему — не самое лучшее решение. Начинать торговать опционами без знаний этого инструмента — это как сесть за штурвал самолета, опираясь на свой многолетний успешный опыт вождения автомобиля, разбить этот самолет и потом считать, что летать опасно», — уверяет Сидоренко.

Зачем инвестору опционы?

Увеличение кредитных плеч для хеджирования риска или спекуляции. Получить больший доход от точки выхода. Улучшить показатели спекуляции. Усреднить позицию с минимальными рисками. Получить прибыль за свои ожидания. Возложение рисков на других участников рынка. Страхование позиций. Открытие сделок рыночно-нейтральных. Зарабатывать больше на своем портфеле. Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде. Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.

Профессиональная торговля опционами — это:

использование стратегии для разных рыночных ситуаций;

комбинация покупок и продаж опционов;

100% риск-менеджмент;

умение корректировать опционные позиции;

анализ волатильности и т. д.

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