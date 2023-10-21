Украина в топ-20: какие страны мира имеют высокий инвестиционный риск — Finance.ua

Украина в топ-20: какие страны мира имеют высокий инвестиционный риск Сегодня 12:02 — Личные финансы

Украина в топ-20: какие страны мира имеют высокий инвестиционный риск

Украина понесла катастрофические разрушения в результате российской агрессии, экономический ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Главным источником восстановления страны должны стать иностранные инвестиции, но сейчас с учетом всех факторов Украина входит в двадцатку стран, которые имеют высокий инвестиционный риск (это вероятность обесценивания инвестиций или потери доходов).

Рейтинг составлен на основе исследования Асвата Дамодарана из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Подробнее — на инфографике.

Для определения уровня инвестиционного риска страны учитываются, в частности, следующие факторы:

политический риск — стабильность политических институтов, политический режим, уровень коррупции, геополитические риски;

экономическая структура — ​​разрыв в доходах, степень рыночной ориентации в экономике;

перспективы экономического роста;

фискальная гибкость;

долговая нагрузка сектора государственного управления;

устойчивость денежного сектора;

гибкость денежно-кредитной политики;

валовой и чистый внешний долг, в частности, бремя обслуживания долга.

В рейтинге страны ранжируются по уровню премии за риск — дополнительной прибыли или премии, которую требуют инвесторы для компенсации более высокого риска.

Исследование показало, что наивысший инвестиционный риск имеют пять стран: Беларусь, Ливан, Венесуэла, Судан и Сирия (24,8%). Эти страны либо вовлечены в военные конфликты, либо, например, как Венесуэла, переживают острый экономический кризис.

Далее в рейтинге располагаются Аргентина, Куба, Гана, Россия, Шри-Ланка, Украина, Замбия, Гаити, Северная Корея, Малави, Сьерра-Леоне, Сомали (18,2%).

Инвестиционный риск на уровне 15,2% имеют такие страны, как Эквадор, Сальвадор, Лаос, Пакистан, Суринам, Либерия, Мьянма, Йемен.

Наименьший инвестиционный риск зафиксирован в 13 странах: США, Швейцария, Швеция, Сингапур, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Дания, Канада и Австралия.

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