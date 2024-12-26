Европейские автопроизводители планируют скидки на электромобили, а на автомобили с ДВС цены повысят — Finance.ua
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Европейские автопроизводители планируют скидки на электромобили, а на автомобили с ДВС цены повысят

Технологии&Авто
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Европейские автопроизводители планируют скидки на электромобили, а на автомобили с ДВС цены повысят
Европейские автопроизводители планируют скидки на электромобили, а на автомобили с ДВС цены повысят, Фото: freepik
Европейские автопроизводители повышают цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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В то же время планируются скидки на электромобили, поскольку они готовятся к более жестким правилам касательно выбросов.

Новые правила касательно выбросов

С 1 января 2025 г., чтобы избежать больших штрафов, не менее 20% от общих продаж компании должны составлять электромобили.
На сегодняшний день этот показатель равен 13%.
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За последние два месяца VW, Stellantis и Renault Group уже подняли цены на модели с ДВС на несколько сотен евро, пытаясь, по мнению аналитиков, сделать электрические модели более привлекательными.
Напомним, в Минэнерго прогнозируют, что к 2050 году в Украине каждый второй автомобиль должен быть электрическим. Для этого необходимо создать разветвленную инфраструктуру зарядных станций по всей стране.
По материалам:
Finance.ua
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