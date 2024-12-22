Chery и Xiaomi представили новый электрокар, похожий на Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Chery и Xiaomi представили новый электрокар, похожий на Toyota Land Cruiser (фото) Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Chery и Xiaomi представили новый электрокар, похожий на Toyota Land Cruiser (фото)

Новый Chery iCar V23 выходит на рынок. Оригинальный электрокроссовер на родине, в Китае, стоит от 99 800 юаней ($13 700).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Chery iCar V23 — компактный кроссовер во внедорожном стиле. В его рубленном дизайне видны черты классического Toyota Land Cruiser FJ40.

Автомобиль отличается двухобъемным силуэтом с высоким капотом и короткими свесами кузова. Обращают на это внимание круглые фары и расширенные колесные арки.

В салоне Chery iCar V23 нет приборной панели, а все показы выведены на большой 15,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему и другую электронику разработала компания Zhimi Technology — подразделение Xiaomi.

Электрокроссовер Chery iCar V23 является четырехместным. Со сложенными задними креслами объем багажника составляет 744 л, а также есть 90-литровый отсек под полом.

Комплектация Chery iCar V23 включает в себя электропривод сидений, акустику с 7 динамиками, навигацию и камеры кругового обзора. Среди опций есть парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Также для авто предлагают разнообразные аксессуары — усиленные бамперы, багажник на крыше или бокс на задней двери.

Электромобиль Chery iCar V23 предлагают в трех версиях:

Youth Edition — один мотор, 136 л. с. и 180 Н∙м, батарея на 47,3 кВт∙ч, запас хода 301 км;

RWD — один мотор, 136 л. с. и 180 Н∙м, батарея на 60 кВт∙ч, запас хода 401 км;

AWD — два мотора, 211 л. с. и 292 Н∙м, батарея на 81,7 кВт∙ч, запас хода 501 км.

Максимальная скорость кроссовера ограничена на 140 км/ч. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 30 минут.

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