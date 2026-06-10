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Mitsubishi Eclipse возвращается — детали

Технологии&Авто
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Mitsubishi Eclipse возвращается — детали
Mitsubishi Eclipse возвращается — детали
Mitsubishi официально возвращает название Eclipse, но в этот раз оно досталось не спортивному купе, а полностью электрическому кроссоверу.
Новинка построена на базе нового поколения Nissan Leaf и является его скопированной версией. Для поклонников оригинального Mitsubishi Eclipse, выпускавшегося с 1989 по 2011 год, это вряд ли станет долгожданным возвращением легендарной модели.
Mitsubishi Eclipse возвращается — детали
Внешне Eclipse Sportback получил несколько собственных дизайнерских решений. Впереди установлен другой бампер с новой решеткой и горизонтальными воздухозаборниками с аэродинамическими элементами. Светодиодная оптика практически повторяет Nissan Leaf, хотя между фарами нет характерной темной вставки.
В профиль электрокроссовер практически не отличается от донорской модели. Сохранен купеобразный силуэт кузова, а среди отличий можно заметить новые эмблемы EV на передних дверях, хромированные акценты вокруг окон и декоративные элементы на 18-дюймовых аэродинамических колесах.
Задняя часть тоже получила минимальные изменения. Mitsubishi переделала бампер, установила новую крышку багажника без глянцевой черной вставки и использовала собственную графику светодиодных фонарей.
Фотографии салона производитель пока не обнародовал. Ожидается, что главным отличием от Nissan Leaf станет логотип Mitsubishi на руле. В Nissan Leaf доступны цифровые дисплеи диагональю 12,3 или 14,3 дюйма в зависимости от комплектации, однако оснащение версии Mitsubishi пока не раскрывается.
Технически Eclipse Sportback использует платформу CMF-EV, также лежащую в основе Nissan Leaf и Ariya. Характеристики Mitsubishi еще не объявлены, но Leaf предлагается с двумя вариантами батарей:
  • 52 кВт·ч;
  • 75 кВт·ч.
Для Nissan также доступны электромоторы мощностью 174 или 214 л.с., а максимальный запас хода по циклу EPA достигает 488 км.
По материалам:
mmr.ua
Авто
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