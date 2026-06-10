Обновление KIA Stonic по цене менее 20 000 евро Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Обновление KIA Stonic по цене менее 20 000 евро

KIA Stonic, остающийся самым доступным кроссовером бренда, после последнего обновления получил свежий дизайн, пересмотренную линейку комплектаций и более выгодную цену.

Обновленная гамма KIA Stonic состоит из трех уровней оснастки: Concept, Drive и GT-line. Самая бюджетная версия построена на базе комплектации Concept, которая уже в стандартном исполнении предлагает широкий перечень оборудования.

Читайте также BYD готовит новый флагманский седан (фото)

Среди оснащения доступны 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, круиз-контроль.

Также в стандартное оснащение входит набор систем безопасности и помощи водителю, в том числе система удержания в полосе движения, распознавание дорожных знаков, контроль усталости водителя, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, контроль давления в шинах и система экстренного вызова e-Call.

Читайте также Сколько стоит 8 июня бензин, газ и дизель

Под капотом доступного KIA Stonic установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор T-GDi мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 172 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом.

Кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 11 секунд и способен развивать максимальную скорость 179 км/ч. Средний расход топлива по циклу WLTP составляет 5,7 л на 100 км, а выбросы CO₂ заявлены на уровне 128 г/км.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.