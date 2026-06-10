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Обновление KIA Stonic по цене менее 20 000 евро

Технологии&Авто
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Обновление KIA Stonic по цене менее 20 000 евро
Обновление KIA Stonic по цене менее 20 000 евро
KIA Stonic, остающийся самым доступным кроссовером бренда, после последнего обновления получил свежий дизайн, пересмотренную линейку комплектаций и более выгодную цену.
Обновленная гамма KIA Stonic состоит из трех уровней оснастки: Concept, Drive и GT-line. Самая бюджетная версия построена на базе комплектации Concept, которая уже в стандартном исполнении предлагает широкий перечень оборудования.
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Среди оснащения доступны 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, круиз-контроль.
Также в стандартное оснащение входит набор систем безопасности и помощи водителю, в том числе система удержания в полосе движения, распознавание дорожных знаков, контроль усталости водителя, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, контроль давления в шинах и система экстренного вызова e-Call.
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Под капотом доступного KIA Stonic установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор T-GDi мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 172 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом.
Кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 11 секунд и способен развивать максимальную скорость 179 км/ч. Средний расход топлива по циклу WLTP составляет 5,7 л на 100 км, а выбросы CO₂ заявлены на уровне 128 г/км.
По материалам:
mmr.ua
Авто
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