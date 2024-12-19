Швеция готовится запустить первые электрические самолеты к 2030 году — Finance.ua

Швеция готовится запустить первые электрические самолеты к 2030 году Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Швеция готовится запустить первые электрические самолеты к 2030 году

Электрическая авиация рассматривается как лучшее решение для декарбонизации авиаперевозок. Несколько стартапов работают над тем, чтобы сделать это реальностью, а некоторые прототипы уже находятся на стадии разработки и тестирования.

Шведский остров Готланд стремится стать одним из первых, где официально разрешат электрическую авиацию. Поскольку остров является самым отдаленным населенным пунктом в скандинавской стране, его жители пользуются паромными переправами и регулярными рейсами, чтобы добраться до материка, пишет The Major.

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Именно удаленность и одновременно расположение недалеко от материка делает Готланд идеальным местом для внедрения и тестирования новой отрасли электрической авиации. Стартапы, работающие над разработкой электрических самолетов, стремятся сначала завоевать региональные сегменты полетов, в частности внутренние европейские рейсы.

В конце июня региональные власти острова подписали два соглашения с двумя скандинавскими компаниями — лидерами в области электрической авиации. Эти письма о намерениях создадут дорожные карты для внедрения «зеленых» самолетов в регулярные рейсы на остров и с него до конца десятилетия.

Речь идет о двух компаниях: Elfly Group (Норвегия) и Heart Aerospace (Швеция). Первая уже разработала небольшой 9-местный самолет под названием Noemi (от NO-EMIssions), который в этом году начали испытывать на побережье Норвегии.

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Шведский стартап упорно работает над разработкой первого 30-пассажирского гибридно-электрического самолета (ES-30), который выйдет на региональные рейсы к 2030 году. В Гетеборге, где базируется компания, аэропорт Seve ожидает первого гибридно-электрического рейса. Технология аккумуляторов может удерживать самолет в воздухе 32 км, но шведские исследователи планируют увеличить это расстояние.

Сотрудничество между Готландом и стартапами будет направлено на изучение эксплуатационных потребностей, технических требований, наземной инфраструктуры и технического обслуживания, а также бизнес-моделей.

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