Самый большой электрический самолет в истории полетит в 2025 году — Finance.ua

Самый большой электрический самолет в истории полетит в 2025 году Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Самый большой электрический самолет в истории полетит в 2025 году

Шведский стартап Heart Aerospace готовится к первому экспериментальному полету самолета X1. Он полностью электрический и имеет самые большие размеры среди всех своих конкурентов и аналогов.

Разработчики сообщили, что «начальный экспериментальный полет демонстратора Heart X1 призван подтвердить возможности инновационной технологии электрической тяги Heart». Это станет важной вехой для компании, основанной в 2019 году и с тех пор привлекшей 145 миллионов долларов США для реализации своих планов по реформированию авиации, сообщает Heart Aerospace

Heart представила X1 еще в сентябре, отметив, что он построен в тех же пропорциях, что и топливный ES-30, с размахом крыльев в 32 метра.

Испытательный полет состоится из международного аэропорта Платтсбург на севере штата Нью-Йорк, который компания считает идеальным выбором ввиду его низкой плотности воздушного движения и поддержки в разработке и тестировании транспортных технологий.

Компания пока не уточнила, будет ли у X1 такая же дальность полета, что и у ES-30. Однако уже сейчас ясно, у него будет нулевой уровень выбросов.

Читайте также Airbus вывел на рынок долгожданный самолет A321XLR

Коммерческий самолет ES-30 предназначен для взлета со взлетно-посадочных полос длиной 1100 метров благодаря своим высокомоментным электродвигателям и турбовинтам, а его гибридная система обеспечивает общую дальность полета почти 400 километров. С такой относительно небольшой дальностью полета и ограниченной пассажировместимостью Heart не стремится заменить крупные авиалайнеры. Основное внимание уделяется соединению более маленьких «карманных аэропортов» небольшой площади в общинах с недостаточным уровнем обслуживания. Ожидается, что X1 будет идти по тому же пути.

У Heart еще много работы перед первым полетом X1. Компания отметила, что самолет «проходит широкие испытания критически важных систем для обеспечения безопасного и успешного полета».

Читайте также В Китае испытали прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Компания уже планирует следующее поколение Heart X2, в котором будет использован опыт первого демонстратора. В 2026 году будет испытана система «независимой гибридной силовой установки».

Ожидается, что полноценное коммерческое использование начнется в 2028 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.