Авиаперевозчик Абу-Даби Etihad вложит до $1 млрд в модернизацию самолетов — Finance.ua

Авиаперевозчик Абу-Даби Etihad вложит до $1 млрд в модернизацию самолетов
Программа модернизации, крупнейшая на сегодняшний день в Etihad, начнется примерно с 50 двухфюзеляжных самолетов моделей Boeing Co. 787 и 777, затем распространится на все широкофюзеляжные самолеты. Авиакомпания полностью обновит салон, добавит высокоскоростной Интернет и представит новую развлекательную систему.
«Мы собираемся модернизировать даже те самолеты, которым не требуется модернизация, но мы считаем, что для авиакомпании важно иметь последовательность во всем парке», — сказал в интервью генеральный директор Антоноалдо Невес.
Программа не будет включать Airbus SE 380, который Etihad вывела из строя, но теперь планирует летать до конца десятилетия или дольше, сказал он.
Задержки в цепочке поставок для авиации привели к тому, что Etihad не сможет немедленно запустить программу и будет вынуждена ждать до конца следующего года. Два компонента, которые будут поставляться дольше всего, — это сиденья и туалеты бизнес-класса, которые полностью производятся поставщиком и затем устанавливаются в самолете.
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Флагманский авиаперевозчик Абу-Даби зафиксировал 66% роста прибыли после уплаты налогов за первые девять месяцев года по сравнению с прошлым годом, что обусловлено сильным летним сезоном и ростом в грузовом бизнесе. Число пассажиров выросло на 35%. Перевозчик взял на себя обязательство добавить более 60 самолетов от производителей и лизинговых компаний в текущем году, сказал Невес.
Программа модернизации является частью инвестиционного плана Etihad на сумму $7 млрд на следующие пять лет, включая удвоение размера флота, реорганизацию сети и добавление маршрутов. Перевозчик планирует первичное публичное размещение акций, сообщал Bloomberg ранее в этом году.
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