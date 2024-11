Wizz Air расширяет услугу, позволяющую совершать неограниченное количество перелетов — Finance.ua

Wizz Air расширяет услугу, позволяющую совершать неограниченное количество перелетов 12.11.2024, 12:39 — Личные финансы

Авиакомпания Wizz Air в ближайшие недели расширит услугу All You Can Fly еще для 15 тысяч участников. Аналогичное количество билетов было распродано в течение первых двух дней после запуска программы в августе.

Об этом сообщил генеральный директор бюджетной авиакомпании Йожеф Варади, передает The Telegraph.

Он сделал это объявление на фоне критики со стороны некоторых экоактивистов, которые заявляют, что программа All You Can Fly подталкивает людей совершать больше рейсов, чем необходимо, тогда как власти ЕС пытаются убедить туристов максимально отказываться от авиаперелетов в пользу более экологичного наземного транспорта.

Как работает услуга All You Can Fly

Программа All You Can Fly позволяет купить за 499 евро годовой проездной на безлимитное количество перелетов по всем доступным направлениям Wizz Air.

Места на такие рейсы становятся доступными за три дня до вылета, а при оформлении билета пассажирам необходимо оплатить фиксированную плату в размере 9,99 евро за рейс.

Популярность услуги

Услуга оказалась популярна среди людей, которые бронируют билеты в последнюю минуту и ​​ищут дешевые варианты путешествий. Популярны были все направления, а его участниками стали как туристы и бизнесмены, так и работники-мигранты.

Особо услугу оценили цифровые кочевники, которые работают удаленно и при этом свободно путешествуют, отметили в Wizz Air.

Справка Finance.ua:

лоукостер Wizz Air в августе запустил услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов на его рейсах;

этот проездной позволяет клиентам в течение года совершать безлимитное количество перелетов по всем международным направлениям Wizz Air;

за каждый рейс пассажирам придется доплатить только 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования;

в тариф входит только один предмет ручной клади (40×30×20 см), за остальную часть багажа придется доплатить.

