В Китае испытали прототип сверхзвукового пассажирского самолета — Finance.ua

В Китае испытали прототип сверхзвукового пассажирского самолета 30.10.2024, 00:23 — Технологии&Авто

В Китае испытали прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Китайская компания Space Transportation со штаб-квартирой в Пекине заявляет, что провела испытательный полет прототипа коммерческого транспортного самолета, который может двигаться со скоростью 4 Маха, что вдвое превышает скорость самолета Concorde. Компания, также известная как Lingkong Tianxing Technology, заявила, что дальнейшая оценка технологии ее двигателя состоится в ноябре. Ее цель — создать полноразмерный сверхзвуковой пассажирский самолет, готовый к первому полету в 2027 году.

По словам компании, этот самолет сможет доставлять пассажиров из Пекина в Нью-Йорк примерно за два часа на крейсерской скорости, более чем в четыре раза превышающей скорость звука.

Последним гражданским сверхзвуковым самолетом был Concorde, разработанный совместно французскими и британскими аэрокосмическими компаниями. Он был введен в эксплуатацию в 1976 году и летал со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, пока не был снят с вооружения в 2003 году. Concorde имел четыре турбореактивных двигателя и мог совершать горизонтальные взлеты и посадки, летая на высоте около 18 300 м.

По словам разработчика, сверхзвуковой реактивный самолет Yunxing имеет вдвое большую скорость, взлет и посадка происходит вертикально, и он может достигать высоты более 20 тыс. м. Анимация на сайте компании" показывает, как Yunxing отправляется в небо с помощью ракеты-носителя, которая затем отделяется от самолета. Затем самолет преодолевает большое расстояние. Приближаясь к месту назначения, он снижает скорость до уровня дозвука, прежде чем его жидкостный ракетный двигатель зажигается для вторичного замедления, чтобы совершить вертикальную посадку.

Компания, также разрабатывающая технологии и услуги для гиперзвуковых полетов, заявляет, что завершила многочисленные испытания техники активного торможения и вертикальной посадки.

Space Transportation была основана в юго-западной китайской провинции Сычуань в 2018 году и имеет научно-исследовательские и производственные центры в Пекине и других городах Китая. Планы исследований и разработок компании включают в себя платформы для проверки технологий, суборбитальные космические туристические аппараты и глобальные гиперзвуковые летательные аппараты. Компания оказывала услуги в области гиперзвуковых технологий военным, университетам и научно-исследовательским институтам, а также работала над разработкой ракет и испытательными полетами с несколькими университетами. Это включает в себя участие в проекте гиперзвукового самолета Feitian 1 под руководством Северо-Западного политехнического университета. Этот самолет завершил испытательный полет в 2022 году.

В субботу было опробовано несколько ключевых технологий сверхзвукового самолета Yunxing, в том числе его аэродинамику, термозащиту и систему управления. С точки зрения аэродинамики Yunxing имеет высокое соотношение подъемной силы к лобовому сопротивлению — поэтому при увеличении высоты и уменьшении плотности воздуха он сохраняет эффективную производительность, делая полет более экономичным и комфортным.

Не менее важна и тепловая защита. При высокоскоростном полете поверхность самолета испытывает непрерывный аэродинамический нагрев, температура которого превышает 1000° С. Материалы и конструкции, которые являются легкими, высокопрочными и термостойкими, имеют решающее значение. Компания заявила, что полностью композитная конструкция успешно выдержала эти экстремальные условия в ходе испытательного полета.

Также были оценены система управления полетом, авионика и прочность конструкции прототипа. Компания Space Transportation заявила, что преследует цель разработать сверхзвуковой самолет, который можно будет использовать для глобальных коммерческих полетов и доступного космического туризма.

Ее вице-президент Шен Хайбин заявил в интервью NetEase в 2021 году, что компания надеется совершить первый полет с экипажем для суборбитального космического туризма к 2025 году и достичь высокоскоростного глобального транспорта к 2030 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.