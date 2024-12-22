Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні будуть електричними — Finance.ua

Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні будуть електричними Сьогодні 15:15 — Технології&Авто

Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні будуть електричними, Фото: freepik

До 2050 року в Україні кожен другий автомобіль має бути електричним. Для цього необхідно створити розгалужену інфраструктуру зарядних станцій по всій країні.

Про це повідомляється на сайті Міненерго у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

Плани щодо запуску станцій для електромобілів

У проєкті йдеться про те, що на 2026 рік в Україні запланований перший етап, згідно із яким мають запрацювати на основних магістралях та в обласних центрах 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) та 80 — середньої потужності (60+ кВт).

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Вартість проєкту попередньо оцінили у 1,5 млрд грн. Інвестором має стати НАЕК «Енергоатом».

До 2032 року зарядними станціями звичайної потужності хочуть обладнати не менш як 15%. Очікується, що до 2050 року цей показник збільшиться до 50%.

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Загалом в Україні хочуть створити розгалужену інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів на відстані не більше ніж 60 кілометрів.

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Також планується, що одна точка зарядки буде розрахована не більше, ніж п’ять електромобілів.

Також в Міненерго вважають, що в далекій перспективі в Україні можуть з’явитися «розумні дороги» для зарядки електромобілів під час руху.

У відомстві очікують, що до 2050 року кожен другий автомобіль в Україні буде електричним.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.

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