В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця — Finance.ua

В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця
У листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Нові автомобілі складають лише 18% від загальної кількості зареєстрованих електромобілів (проти 19% у листопаді 2023 року).
Основна частина реєстрацій припадає на легкові автомобілі — 3597 од., з яких 669 нових і 2928 уживаних.
Серед 145 комерційних електромобілів нових лише 18.
ТОП-5 нових електромобілів листопада:
- Honda M-NV — 99 од.;
- BYD Song Plus — 86 од.;
- Zeekr 001 — 73 од.;
- Volkswagen ID.4 — 71 од.;
- Audi Q4 e-tron — 35 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні уживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 384 од.;
- Tesla Model 3 — 301 од.;
- Tesla Model Y — 298 од.;
- Hyundai Kona Electric — 194 од.;
- Kia Niro EV — 156 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
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