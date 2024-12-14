В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця — Finance.ua

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В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця

Технології&Авто
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В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця
В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця, Фото: freepik
У листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Нові автомобілі складають лише 18% від загальної кількості зареєстрованих електромобілів (проти 19% у листопаді 2023 року).
Основна частина реєстрацій припадає на легкові автомобілі — 3597 од., з яких 669 нових і 2928 уживаних.
Серед 145 комерційних електромобілів нових лише 18.

ТОП-5 нових електромобілів листопада:

  • Honda M-NV — 99 од.;
  • BYD Song Plus — 86 од.;
  • Zeekr 001 — 73 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 71 од.;
  • Audi Q4 e-tron — 35 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні уживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 384 од.;
  • Tesla Model 3 — 301 од.;
  • Tesla Model Y — 298 од.;
  • Hyundai Kona Electric — 194 од.;
  • Kia Niro EV — 156 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
За матеріалами:
Finance.ua
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