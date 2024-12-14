В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця — Finance.ua

В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

В Україні знизився попит на електромобілі минулого місяця, Фото: freepik

У листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Нові автомобілі складають лише 18% від загальної кількості зареєстрованих електромобілів (проти 19% у листопаді 2023 року).

Основна частина реєстрацій припадає на легкові автомобілі — 3597 од., з яких 669 нових і 2928 уживаних.

Серед 145 комерційних електромобілів нових лише 18.

ТОП-5 нових електромобілів листопада:

Honda M-NV — 99 од.;

BYD Song Plus — 86 од.;

Zeekr 001 — 73 од.;

Volkswagen ID.4 — 71 од.;

Audi Q4 e-tron — 35 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні уживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 384 од.;

Tesla Model 3 — 301 од.;

Tesla Model Y — 298 од.;

Hyundai Kona Electric — 194 од.;

Kia Niro EV — 156 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

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