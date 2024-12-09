Rivian позбавив свої електромобілі корисної опції — Finance.ua

Rivian позбавив свої електромобілі корисної опції Вчора 05:42 — Фондовий ринок

Rivian позбавив свої електромобілі корисної опції

Компанія Rivian прибрала з оновлених електромобілів R1T і R1S відділення для речей під сидіннями водія і переднього пасажира.

Новини про видалення контейнера для зберігання почали циркулювати в Twitter, Reddit і на різних форумах на початку цього тижня, заставши нових власників зненацька. Дехто був здивований, виявивши, що відсік повністю відсутній, а інші отримали свої транспортні засоби з висувним ящиком на місці.

Американські журналісти звернулись до Rivian за роз’ясненнями та отримали інформацію про те, що контейнер для зберігання речей було видалено з усіх версій R1 станом на «кінець 2024 року», хоча конкретних часових рамок не було надано.

«Так, наприкінці 2024 року ми зняли з виробництва відсік для речей пасажирського сидіння на всіх варіантах R1», — зазначив представник Rivian.

Autogeek За матеріалами:

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