Rivian позбавив свої електромобілі корисної опції — Finance.ua

Rivian позбавив свої електромобілі корисної опції
Компанія Rivian прибрала з оновлених електромобілів R1T і R1S відділення для речей під сидіннями водія і переднього пасажира.
Новини про видалення контейнера для зберігання почали циркулювати в Twitter, Reddit і на різних форумах на початку цього тижня, заставши нових власників зненацька. Дехто був здивований, виявивши, що відсік повністю відсутній, а інші отримали свої транспортні засоби з висувним ящиком на місці.
Американські журналісти звернулись до Rivian за роз’ясненнями та отримали інформацію про те, що контейнер для зберігання речей було видалено з усіх версій R1 станом на «кінець 2024 року», хоча конкретних часових рамок не було надано.
«Так, наприкінці 2024 року ми зняли з виробництва відсік для речей пасажирського сидіння на всіх варіантах R1», — зазначив представник Rivian.
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