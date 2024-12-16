Світові продажі електромобілів досягли рекордного рівня — Finance.ua
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Світові продажі електромобілів досягли рекордного рівня

Технології&Авто
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Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль.
Про це пише Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.
Світові продажі електромобілів — як повністю електричних, так і гібридних — зросли на 32,3% до 1,83 мільйона в листопаді.
Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 мільйона автомобілів.
У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі — до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.
Повідомляється, що Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць, в той час, як реєстрації в Європі продемонстрували незначне зниження.
Ринок електромобілів зазнає критичної трансформації, оскільки зростаючий попит і виробництво в Китаї конкурують з ринками електромобілів в інших країнах.
Автовиробники в Європі та Америці заявляють, що зростаюча торговельна напруженість, правила щодо викидів CO2 та скасування стимулів у деяких країнах впливають на ціни і ставлять під загрозу тисячі робочих місць.
У повідомленні додають, що у решті світу продажі не змінилися порівняно з листопадом 2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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