ИИ способствует карьерному росту и повышению зарплаты — Finance.ua

ИИ способствует карьерному росту и повышению зарплаты
Работники не отрицают использование искусственного интеллекта на работе и даже готовы сменить компанию, если им предложат лучшую интеграцию ИИ.
Об этом свидетельствует исследование компании Freshworks.
Freshworks опросили 4 тысячи работников сферы знаний в США, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.
Выводы исследования:
- 98% работников ответили, что искусственный интеллект экономит им время;
- 71% стали более производительными;
- 67% используют это время для обучения других;
- 66% выполняют более комплексные и креативные задачи.
ИИ и карьерный рост
К тому же 38% работников отметили, что ИИ способствовало их карьерному росту, как в плане повышения позиции, так и заработной платы.
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46% сотрудников рассмотрели бы возможность сменить работу на такую, где ИИ используется более эффективно.
Что готовы пожертвовать работники за доступ к ИИ
Также в рамках исследования у сотрудников спросили, чем бы они были готовы пожертвовать, чтобы сохранить доступ к ИИ на работе.
37% работников готовы были отказаться от удаленной работы, а 40% от корпоративных праздничных вечеринок.
31% опрашиваемых считают, что если компания не предоставляет работникам инструменты на основе искусственного интеллекта, это свидетельствует о ее безразличии к ним.
38% отметили, что не смогли бы справиться с рабочей нагрузкой без использования ИИ.
Однако 90% не считают себя экспертами в этой области, а 73% считают, что для понимания преимуществ ИИ необходимо обучение и адаптация.
Как относятся к ИИ компании
В то же время, компании также инвестируют в искусственный интеллект. 61% опрошенных бизнесов заявили, что увеличили внедрение ИИ в 2024 году.
68% организаций готовы платить своим работникам за повышение их квалификации в области ИИ.
Кроме того, искусственный интеллект играет немаловажную роль в процессе рассмотрения повышений для многих организаций — 55% учитывают этот фактор.
Также 45% планируют создавать отдельные позиции, связанные с ИИ. 61% компаний ставят целью до 2025 года привлечь работников, не имеющих опыта работы с ИИ, к использованию новых технологий.
Как заработать с помощью искусственного интеллекта
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