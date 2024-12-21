Какие профессии самые популярные на украинском рынке фриланса в 2024 году — Finance.ua

Какие профессии самые популярные на украинском рынке фриланса в 2024 году
Нынешний год стал переломным для рынка фриланса в Украине. Несмотря на уменьшение количества проектов на 6,5% (со 154 тыс. до 144 тыс.), общий бюджет вырос на 26%, достигнув 528 млн грн.
Об этом говорится в исследовании Freelancehunt.
Как изменилось количество фрилансеров
Количество фрилансеров увеличилось на 14,4% - их теперь 904 тысячи. Заказчиков также стало больше: их количество выросло на 11,6%, достигнув 269 тысяч.
За время войны к фрилансу присоединились 354 тысяч украинцев, что составляет треть всех исполнителей.
По словам основателя Freelancehunt Олега Топчия, этот показатель свидетельствует о том, что война и экономический кризис стали самыми мощными катализаторами популярности фриланса среди специалистов.
В сложных условиях многие ищут новые форматы работы, позволяющие сохранять мобильность, адаптироваться к изменениям и обеспечивать финансовую стабильность.
Какие направления являются самыми популярными
2024 показал, что рынок фриланса становится все более мультимедийным. Категории, связанные с визуальным и аудиоконтентом, демонстрируют стремительный рост.
В то же время классические направления, такие как программирование, сохраняют стабильность.
Лидеры среди фрилансеров:
- Дизайн и арт удерживают первенство с долей в 29,1%. Эта категория показала 10,4% прироста фрилансеров, подтверждая стабильный спрос на визуальный контент.
- Аудио и видео стали лидерами роста, увеличившись на рекордные 29,5%. Это связано с ростом популярности видеоконтента для маркетинга и развлечений.
Программирование сохраняет третье место с долей 17,7%, но прирост фрилансеров составил всего 1,2%, что может указывать на стабильность спроса.
Мобильные приложения, хотя и занимают всего 0,9%, показали рост в 16,6%, что свидетельствует о постепенном возобновлении интереса к этому направлению среди специалистов.
Распределение бюджетов
«Программирование» осталось безоговорочным лидером, занимая 39,1% общего бюджета проектов.
Хотя рост суммарных бюджетов составляет всего 4%, это свидетельствует о стабильности спроса на услуги разработчиков.
«Фото, аудио и видео» стали лидерами роста — их суммарный бюджет увеличился на 57,1%.
Топчий отметил, что соцсети стимулируют спрос на видеоконтент, ведь пользователи проводят в них 2,5 часа ежедневно. Видео обеспечивает наибольшую вовлеченность, так что инфлюэнсеры и бренды активно инвестируют в качественный мультимедийный контент.
На 41,1% больше проектов в категории «Фото, видео и аудио»
«Программирование» лидирует с долей в 30,2% всех проектов, хотя количество заказов сократилось на 9,1%.
Это, конечно, приведет к росту конкуренции среди фрилансеров. «Фото, аудио и видео» — главный прорыв года.
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Количество проектов в этой категории выросло на 41,1%, что подтверждает стремительный спрос на видеоконтент, а также стриминговые сервисы и мультимедиа для соцсетей.
«Архитектура и инжиниринг» показали значительный рост на 21,6%, что свидетельствует о возобновлении спроса на строительные и инженерные проекты.
«Работа с текстами» пережила один из самых больших спадов в количестве проектов (-14,8%) Это является следствием массового использования AI для генерации текстового контента.
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