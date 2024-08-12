Вызовы и трудности фрилансеров в 2024 году — Finance.ua

Вызовы и трудности фрилансеров в 2024 году Сегодня 08:00 — Личные финансы

Вызовы и трудности фрилансеров в 2024 году

Фриланс — это не только свобода и гибкость, но и множество вызовов, с которыми сталкиваются те, кто выбирает этот путь. Война внесла свои коррективы в жизнь специалистов, заставив многих приспособиться к новым условиям.

Об этом пишет Freelancehunt.

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Наибольший вызов для 77,2% фрилансеров — поиск клиентов. Он занимает много времени и может быть очень изнурительным, особенно для новичков. Нестабильный доход представляет собой значительную проблему для 66,1%, поскольку фрилансеры не всегда могут предcказать свои доходы. Это больше касается тех, для кого фриланс — подработка. Дисциплина и эффективное планирование критичны для успеха, но у 20,2% специалистов это вызывает трудности.

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Фрилансеры используют различные методы для снятия стресса и предотвращения выгорания:

Хобби и творчество — 48,8%.

Встречи с друзьями и семьей — 46,9%.

Спорт и физическая активность — 42,8%.

Путешествия — 26,1%.

Другие методы — 7,9%.

Отдых — 1,5%.

Никак — 0,7%.

Несмотря на вызовы, фриланс оказывает значительное положительное влияние на жизнь многих людей. Фрилансеры (52,3%) активно развивают свои профессиональные навыки и постоянно обучаются. Гибкий график позволяет больше времени проводить с близкими. Многие фрилансеры (25,9%) отмечают улучшение эмоционального состояния, если сравнить с работой в офисе.

Справка Finance.ua:

Возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%), что почти не изменилось, если сравнить с 2023 годом (23,7%). Возрастные группы 30−35 и 36−41 годов увеличились на 1,8% и 2,2% соответственно. Это может указывать на то, что больше профессионалов в разгаре карьеры переходят на фриланс. Фрилансеров в возрасте 18−23 лет стало гораздо меньше (-4,8%).

Соотношение мужчин и женщин почти равно, хотя мужчин немного больше — 53,4% против 46,6%. Это может свидетельствовать об общей привлекательности фриланса для обоих полов, то есть как мужчины, так и женщины находят интересные направления и зарабатывают.

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