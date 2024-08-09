Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика)

Личные финансы
84
Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика)
Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика)
Согласно данным Freelancehunt за 2024 год, значительная часть фрилансеров начала работать на фрилансе именно во время войны. В частности, 19,1% респондентов отметили, что были зарегистрированы на фриланс-платформе давно, но активно стали работать только во время войны.
Читайте также
Это свидетельствует о том, что война стала катализатором для многих людей, ранее не решавшихся или не имевших необходимости работать на фрилансе.
Об этом говорится в исследовании Freelancehunt.
Доля еще больше — 35,4% - пришли на фриланс именно во время войны. Это показывает значительный переход к фриланс-модели в условиях войны, когда классические рабочие места стали менее доступными или нестабильными. Люди искали новые пути для заработка и нашли их на фрилансе.
Читайте также
Интересно, что 45,5% специалистов работали на фрилансе до войны и продолжают работать сейчас. Это показывает устойчивость и адаптивность фрилансеров, способных сохранить свои рабочие места даже в сложных условиях.
Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика)
В 2023 году ситуация была несколько иная. Доля тех, кто начал работать на фрилансе во время войны, составила 40,7%, что на 5,3% больше, чем в 2024 году. Это может указывать на то, что в первые годы войны больше людей искали новые возможности на фрилансе, а впоследствии некоторые из них вернулись в другие формы занятости или остались работать на фрилансе постоянно.
Эти данные показывают, что фрилансеры демонстрируют высокую устойчивость, находя способы сохранить и улучшить свои финансовые показатели в сложных условиях. В то же время важно понимать, что части специалистов война принесла финансовые трудности. Их поддержка остается актуальной задачей для Freelancehunt",
добавляет Олег Топчий.

Для 32,4% респондентов уровень дохода остался прежним, что свидетельствует о стабильности работы и клиентской базе. Однако у 36,2% фрилансеров уровень дохода увеличился. Это может быть связано с повышением спроса на их услуги или увеличением стоимости работы из-за роста инфляции и других экономических факторов.
Читайте также
Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.