Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика) — Finance.ua

Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как война повлияла на занятость фрилансеров (инфографика)

Согласно данным Freelancehunt за 2024 год, значительная часть фрилансеров начала работать на фрилансе именно во время войны. В частности, 19,1% респондентов отметили, что были зарегистрированы на фриланс-платформе давно, но активно стали работать только во время войны.

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Это свидетельствует о том, что война стала катализатором для многих людей, ранее не решавшихся или не имевших необходимости работать на фрилансе.

Об этом говорится в исследовании Freelancehunt

Доля еще больше — 35,4% - пришли на фриланс именно во время войны. Это показывает значительный переход к фриланс-модели в условиях войны, когда классические рабочие места стали менее доступными или нестабильными. Люди искали новые пути для заработка и нашли их на фрилансе.

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Интересно, что 45,5% специалистов работали на фрилансе до войны и продолжают работать сейчас. Это показывает устойчивость и адаптивность фрилансеров, способных сохранить свои рабочие места даже в сложных условиях.

В 2023 году ситуация была несколько иная. Доля тех, кто начал работать на фрилансе во время войны, составила 40,7%, что на 5,3% больше, чем в 2024 году. Это может указывать на то, что в первые годы войны больше людей искали новые возможности на фрилансе, а впоследствии некоторые из них вернулись в другие формы занятости или остались работать на фрилансе постоянно.

Эти данные показывают, что фрилансеры демонстрируют высокую устойчивость, находя способы сохранить и улучшить свои финансовые показатели в сложных условиях. В то же время важно понимать, что части специалистов война принесла финансовые трудности. Их поддержка остается актуальной задачей для Freelancehunt", добавляет Олег Топчий.

Для 32,4% респондентов уровень дохода остался прежним, что свидетельствует о стабильности работы и клиентской базе. Однако у 36,2% фрилансеров уровень дохода увеличился. Это может быть связано с повышением спроса на их услуги или увеличением стоимости работы из-за роста инфляции и других экономических факторов.

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