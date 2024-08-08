Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика) — Finance.ua
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Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика)

Личные финансы
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Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика)
Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика)
Для 15,1% специалистов фриланс — основная занятость, судя по тому, что на работу они тратят 30−40 часов в неделю.
Меньшая часть (8,8%) работает более 40 часов, что может свидетельствовать о высоком уровне вовлечения или необходимости увеличения доходов. Очень незначительный процент (9,7%) работает в интенсивном режиме — более 50 часов в неделю. Это может быть связано с высоким спросом на их услуги.
Большинство фрилансеров (47,5%) работают до 20 часов в неделю. Для них это возможность получить хорошую подработку.
Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика)
Во всех категориях преобладают фрилансеры, которые работают до 20 часов в неделю. Интенсивный режим работы у специалистов по продвижению — 32,5% работает более 40 часов в неделю.
«Свыше половины фрилансеров (56,8%) не рассматривает фриланс как единственный источник дохода, что подтверждает тезис — для многих это дополнительная занятость. Однако значительный процент специалистов (43,2%) предпочитает фриланс как основное место работы», — объясняет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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