Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика) — Finance.ua

Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Сколько часов в неделю работают фрилансеры (инфографика)

Для 15,1% специалистов фриланс — основная занятость, судя по тому, что на работу они тратят 30−40 часов в неделю.

Меньшая часть (8,8%) работает более 40 часов, что может свидетельствовать о высоком уровне вовлечения или необходимости увеличения доходов. Очень незначительный процент (9,7%) работает в интенсивном режиме — более 50 часов в неделю. Это может быть связано с высоким спросом на их услуги.

Большинство фрилансеров (47,5%) работают до 20 часов в неделю. Для них это возможность получить хорошую подработку.

Во всех категориях преобладают фрилансеры, которые работают до 20 часов в неделю. Интенсивный режим работы у специалистов по продвижению — 32,5% работает более 40 часов в неделю.

«Свыше половины фрилансеров (56,8%) не рассматривает фриланс как единственный источник дохода, что подтверждает тезис — для многих это дополнительная занятость. Однако значительный процент специалистов (43,2%) предпочитает фриланс как основное место работы», — объясняет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.

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