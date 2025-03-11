День финансов: единая роуминговая зона с ЕС, реформа оплаты труда госслужащих, обновление Приват24 — Finance.ua

День финансов: единая роуминговая зона с ЕС, реформа оплаты труда госслужащих, обновление Приват24 Сегодня 17:45

Вторник, 11 марта. Что изменилось в Приват24 и сколько уже потеряли миллиардеры — сторонники Трампа.

Единая роуминговая зона из ЕС. Кабмин Кабмин принял решение , необходимое для получения роумингового «безвиза» Украины с Европейским Союзом. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в рамках секторальной интеграции ключевыми являются так называемые «безвизы» с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой. Сейчас идет работа над получением промышленного «безвиза».

Кроме того, Кабмин принял решение о перераспределении около 6,3 миллионов гривен для проведения безотлагательных работ в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

Реформа оплаты труда госслужащих. Верховная Рада Верховная Рада приняла правительственный законопроект, предусматривающий введение единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего учитывает квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

Также Рада приняла закон о возобновлении сроков для пересмотра судебного решения после истечения 10 лет.

Обновление Приват24. ПриватБанк ПриватБанк представил обновленную версию мобильного приложения Приват24. Обновление будет проходить в несколько этапов, и первый уже внедрен. Он включает в себя изменения дизайна и расширение инклюзивных возможностей главного экрана. Среди обновлений: программа лояльности «Привет» и накопление в сервисе «Конверты» — теперь находятся на нижней панели навигации.

Индекс наилучших компаний. Согласно Согласно данным Опендатабот, больше всего в прошлом году в Украине заработали компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или же 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн. Больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в столице — 2,6 трлн грн.

Миллиардеры — сторонники Трампа лишились более $200 млрд. Пять миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно Пять миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно лишились 209 миллиардов долларов. Период между переизбранием Трампа и его инаугурацией был благоприятным для самых богатых людей мира. Однако ожидания дальнейшего роста рынка не оправдались.

Bitcoin упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном запасе. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.

Фондовые рынки по всему миру падают на фоне хаотичной политики тарифов президента Дональда Трампа и из-за сигналов о возможном замедлении экономики США.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале смотрите традиционный прогноз курса валют на текущую неделю от финансового аналитика Алексея Козырева:

Отопительный сезон в Киеве. В КГГА

В КГГА сообщили , что в конце этой и в начале следующей будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы. Как только погода стабилизируется, это позволит отключить отопление.

Эвакуация авто во время воздушной тревоги. Власти Киева Власти Киева решили прекратить эвакуацию автомобилей во время тревоги, что позволит водителям быстрее добираться до укрытий. Эвакуация транспортных средств будет производиться только в тех случаях, когда их присутствие на дороге существенно препятствует движению важной техники.

Напомним, что с 1 января этого года вступили в силу изменения по автогражданке. По ссылке ниже Finance.ua рассказывает, что нового произошло по страховым выплатам и цене полиса:

Рынок украинского ІТ. Исследование Ain Исследование Ain свидетельствует , что за девять лет пропорция специализаций на рынке ІТ изменилась: с 96% технических специальностей против 4% нетехнических в 2015 году до 90% против 10% в 2024-м соответственно. Также значительно уменьшилась доля разработчиков: с 61% всех специалистов в 2015 году до 47% в 2024-м. Рост нетехнических специалистов прежде всего касается динамики таких специальностей, как HR-специалистов (с 2 до 5%) и маркетологов (с 1 до 2%).

По ссылке рассказываем, каким работникам отдается предпочтение при сокращении штата.

В Пенсионном фонде утвердили показатели средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, за январь. Она составила 18 660 гривен.

Выезд за границу деятелей культуры и медийщиков. Недавно правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Представитель ГПСУ Андрей Демченко Недавно правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил , что теперь есть четко расписанный алгоритм обращения в Минкульт относительно необходимости таких представителей выезда за пределы Украины, участия в различных мероприятиях. Как они должны подавать такие запросы, через кого?

Выплаты для раненых волонтеров и семей погибших. Правительство Правительство упростило процедуру выплаты единовременного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера. Теперь выплаты непосредственно будет осуществлять Минветеранов. Заявитель сразу указывает банковский счет в первом обращении, что значительно ускоряет процесс.

Система єКоноплі. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему єКоноплі. Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли.

$2,88 миллиарда с продажи «Челси». Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал предпринять «действия» , чтобы разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,88 миллиарда долларов по актуальному курсу). Речь идет об обращении в суд касательно денег, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» миллиардером из россии Романом Абрамовичем более двух лет назад.

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