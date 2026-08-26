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День финансов: курс доллара, самые востребованные специальности и профессии

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В среду, 26 августа, стало известно, что украинцы покупают онлайн и сколько тратят, а также сколько можно заработать в соседних странах.
Сколько можно заработать в других странах
В этом материале Finance.ua сравним средние и минимальные зарплаты в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове, а также рассмотрим, сколько денег остается у работников после уплаты налогов и покрытия базовых жизненных расходов.
Самые востребованные специальности и профессии
Самые востребованные специальности на рынке труда — машиностроение, электрическая инженерия, авиационная и ракетно-космическая техника. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.
Кстати, Польша признала колоссальный вклад украинцев в ее экономику.
Что украинцы покупают онлайн
Хорошоп проанализировал 11 560 розничных интернет-магазинов за январь-июнь 2026 года. За этот период покупатели оформили 9,4 млн заказов, а магазины продали почти 70 млн товаров.
Доллар не спешит дорожать
В ICU считают, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курс доллара в ближайшее время будет колебаться в достаточно узком диапазоне.
В то же время НБУ заявил, что готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом.
Также банкир рассказал, что будет с депозитными ставками.
Государство дает 5000 грн на школьника
Подготовка ребенка к школе — это не только тетради и ручки. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия и мебель для занятий дома могут существенно увеличить расходы. В 2026 году в среднем на это нужно 10 000 — 20 000 грн, тогда как государство предлагает всего 5 000 грн по программе «Пакет школьника».
Выход на пенсию в 45 или 50 лет — это не миф, а законное право многих украинцев.
В этом выпуске мы разбираем действующие нормы законодательства и постановления Кабмина, позволяющие оформить досрочную пенсию за вредные условия труда или по выслуге лет.
Вы узнаете, кто именно попадает в Список № 1 и № 2, сколько лет специального стажа необходимо иметь, как правильно собрать документы для Пенсионного фонда и как в 2026 году начисляются ежемесячные возрастные доплаты.
По материалам:
Finance.ua
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