День финансов: э-резидентство для иностранцев, бальная система начисления пенсий, международная помощь в 2024 году — Finance.ua

День финансов: э-резидентство для иностранцев, бальная система начисления пенсий, международная помощь в 2024 году Сегодня 17:45

В пятницу, 27 сентября, Минцифры официально представило программу uResidency, а Минсоцполитики предложило по-новому рассчитывать пенсию.

uResidency. В Украине официально В Украине официально запустили программу электронного резидентства. С uResidency иностранцы из любой точки мира будут регистрировать бизнес в Украине и оформлять услуги онлайн — от подачи заявки на получение статуса э-резидента до уплаты налогов.

Международная помощь. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный рассказал , что с начала 2024 года Украина получила $24,6 млрд международной помощи. Ожидается, что к концу года предоставленное международными партнерами финансирование вырастет до $38 млрд.

К слову, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

Также Бундестаг согласовал предложение правительства ФРГ по увеличению финансирования военной поддержки Украины примерно на 400 млн евро.

Со своей стороны в Bloomberg сообщают , что Соединенные Штаты и Евросоюз согласовывают последние детали по выделению Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов.

В то же время ООН ощущает нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы накануне зимы.

Новый принцип расчета пенсий. В Украине В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий. Планируется засчитывать баллы за количество лет страхового стажа и размер зарплаты. Важно количество лет, которые человек работал, и количество взносов в страховую систему.

Кроме того, в скором времени появится услуга базовой социальной помощи. Она будет доступна в приложении «Дія». Услуга обеспечит автоматизацию процесса получения разных соцвыплат для украинцев.

Назначение субсидий. Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Но есть категория лиц, которым Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Но есть категория лиц, которым субсидию не назначат

Отметим, что субсидия остается основным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В новой статье Finance.ua рассказывает, кто и как ее может получить и о каких суммах идет речь:

Вклады украинцев. По По данным Фонда гарантирования, общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1,301 трлн грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост.

Военный учет онлайн. В Министерстве обороны В Министерстве обороны разработали законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Кроме того, Минобороны предлагает создать Единый государственный реестр военнослужащих.

Санкции против россии. Правительство США Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан россии из-за киберпреступных действий и отмывания денег. Также о санкциях объявило правительство Великобритании. Санкции ввели против пяти судов и двух компаний, связанных с транспортировкой российского сжиженного газа (СПГ), включая проект «Арктик СПГ 2».

Курс гривны по отношению к доллару. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный считает , что курс гривны к доллару должен поглощать экономические шоки, а не создавать их. Ответственным за курсовую политику в Украине является Национальный банк.

Кстати, народный депутат Ярослав Железняк объяснил , что означает курс в проекте госбюджета-2025. Он подчеркнул, что в бюджет не закладывается курс, он есть только в макропрогнозе.

Влияние повышения налогов на бизнес. Министр финансов Украины Сергей Марченко Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил , что повышение налогов неизбежно повлияет на бизнес, однако это вынужденный шаг из-за ограниченных финансовых возможностей страны.

Даниил Гетманцев уверяет , что для покрытия дефицита бюджета в 2024 г. будет достаточно повышения налогов, но в следующем году могут появиться новые потребности.

Дело «Укрбуда» и «Киевгорстроя». Мэр Киева Виталий Кличко Мэр Киева Виталий Кличко пообещал , что механизм финансирования завершения строительства объектов компаний «Укрбуд» и «Киевгорстрой» будет определен до конца 2024 года, с инициативной группой инвесторов город подпишет меморандум.

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