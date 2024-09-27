Хто не може претендувати на субсидію в Україні — Finance.ua

Хто не може претендувати на субсидію в Україні Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Хто не може претендувати на субсидію в Україні

Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у статті Fiannce.ua.

Субсидію може оформити:

людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди. До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства;

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку (за заявою опікуна або піклувальника).

Кому НЕ призначать субсидію

Житлову субсидію не призначають, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї:

1. Протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, а саме:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату (одноразову) будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);

платіж, за яким передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми), крім об’єктів спадщини та дарування;

внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (лише у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів.

2. Має у власності більше ніж одне житло (квартиру або будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності;

на яке оформлено спадщину, за умови, що жодне з житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;

розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах на лінії зіткнення;

непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану будинку або квартири;

отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їхнього числа коштом державного чи місцевого бюджету;

3. На 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. гривень;

4. Має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда і причепа); більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Водночас не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу;

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5. Не мав доходів, які враховуються під час призначення житлової субсидії; отримував середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати;

Не сплачував єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

6. За даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними за довідкою від лікаря, осіб, відсторонених від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

Більше важливого про субсидії в Україні та як їх отримати — у статті за посиланням.

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