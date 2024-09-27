Вклади українців у банках зросли до 1,3 трильйона гривень — Finance.ua

Вклади українців у банках зросли до 1,3 трильйона гривень Сьогодні 09:11 — Кредит&Депозит

Вклади українців у банках зросли до 1,3 трильйона гривень

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1, 301 трлн грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Яку валюту обирають

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

вклади у національній валюті — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень);

вклади в іноземній валюті — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).



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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн (за серпень поточного року збільшення склало 2,9 млрд грн). Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 вересня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами виглядає так:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Частка вкладів до запитання, % Частка строкових вкладів, % у т.ч. зі строком повернення, % до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 місяців до року більше року 68,8 31,2 17,8 7,6 4,7 1,1

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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