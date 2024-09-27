США надали Україні новий пакет військової допомоги на $2,4 млрд — Finance.ua

США надали Україні новий пакет військової допомоги на $2,4 млрд Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

США надали Україні новий пакет військової допомоги на $2,4 млрд

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

Про це повідомили у Білому домі.

Зазначається, що Байден доручив Міністерству оборони виділити всі кошти, що залишилися в межах ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця терміну його перебування на посаді. За його словами, решту коштів Україна отримає до кінця цього року.

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Серед іншого, США надали Україні додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби ППО та перехоплювачі, дрони, ракети великої дальності, боєприпаси класу «повітря — земля» та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

У Білому домі зазначили, що, зокрема, передадуть Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW), які здатні вражати цілі на відстані понад 130 км.

Крім того, США розширили програми з підготовки більшої кількості українських пілотів для польотів на F-16, а також запровадили санкції проти росії.

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«З метою протидії ухиленню росії від санкцій та відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США в координації з міжнародними партнерами вжили заходів для руйнування глобальної криптовалютної мережі», — йдеться у повідомленні Білого дому.

Також у Пентагоні розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні на суму $2,4 млрд: у нього входить зокрема боєприпаси класу «повітря — земля» та озброєння для систем ППО. Цей пакет містить:

боєприпаси та забезпечення для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси «повітря-земля»;

безпілотники та компоненти для забезпечення їхнього виробництва в Україні, обладнання для боротьби з ворожими дронами;

безпілотні надводні судна;

обладнання та засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

обладнання для захищеного звʼязку, запасні частини, техобслуговування та інше допоміжне обладнання.

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Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів.

Також 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

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