Скільки фінансової допомоги Україна отримала від ЄС з початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

Скільки фінансової допомоги Україна отримала від ЄС з початку повномасштабного вторгнення Сьогодні 08:13 — Казна та Політика

Скільки фінансової допомоги Україна отримала від ЄС з початку повномасштабного вторгнення

Євросоюз та його держави-члени надали Україні 118 мільярдів євро допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це у Страсбурзі під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги для України сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Фінансова підтримка ЄС

Домбровскіс зазначив, що до цієї суми входить майже 40 мільярдів євро, які були мобілізовані через фонд ЄС з підтримки України, макрофінансову допомогу, інструменти для зменшення ризиків для мобілізації приватних інвестицій та для технічної допомоги.

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«25,2 мільярда євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі у функціонуванні та дозволили проводити реформи», — зазначив Домбровскіс.

Він нагадав, що 17 мільярдів євро були надані країнами-членами ЄС у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території ЄС.

12,2 мільярда євро у формі грантів, кредитів і гарантій надані Україні країнами-членами ЄС. Крім цього, Україна отримала допомогу від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР, інші кредити під гарантії ЄС.

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Окремим напрямком допомоги ЄС стала економічна підтримка України, включаючи доступ до Єдиного ринку ЄС через запровадження так званих автономних заходів торгівлі та сприяння роботі «коридорів солідарності» ЄС, які дозволили Україні продовжувати експорт продукції на зовнішні ринки.

Домбровскіс зазначив, що розраховує на підтримку Європарламенту у продовженні такої допомоги.

«Є очевидним: ЄС продовжуватиме надавати підтримку для України та її народу так довго, як це буде необхідно, і так швидко та ефективно, як це можливо, оскільки це має екзистенційне значення також для нашого європейського майбутнього», — додав він.

Нагадаємо, ЄС планує надати Україні допомогу до 40 млрд євро без участі США

Укрінформ За матеріалами:

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