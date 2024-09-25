Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа — Finance.ua

Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа Сьогодні 12:16

Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа

Європейський союз буде продовжувати допомогати Україні у війні. При цьому не в залежності від обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу — військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна — є більшою за (допомогу. — Ред.) від США. Більше ніж 100 млрд євро — це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 млрд євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра», — заявив він.

За його словами, на початку війни різниця між військовими спроможностями росії й України була неймовірною і те, що Україна чинила спротив, було свого роду дивом.

«На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку», — наголосив Боррель.

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді. На даний момент кандидатами на цю посаду є республіканець, колишній президент США Дональд Трамп та представниця демократів Камала Харріс.

Трамп відзначився вже кількома заявами про війну в Україні та допомогу від США. Зокрема, нещодавно повідомлялося, що у разі обрання Трампа президентом, надання Україні військової допомоги від США буде, якщо Київ вступить у мирні переговори з рф.

Укрінформ За матеріалами:

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