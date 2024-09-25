Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа — Finance.ua
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Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа

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Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа
Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа
Європейський союз буде продовжувати допомогати Україні у війні. При цьому не в залежності від обрання Дональда Трампа президентом США.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
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«Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу — військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна — є більшою за (допомогу. — Ред.) від США. Більше ніж 100 млрд євро — це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 млрд євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра», — заявив він.
За його словами, на початку війни різниця між військовими спроможностями росії й України була неймовірною і те, що Україна чинила спротив, було свого роду дивом.
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«На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку», — наголосив Боррель.
Президентські вибори у США відбудуться у листопаді. На даний момент кандидатами на цю посаду є республіканець, колишній президент США Дональд Трамп та представниця демократів Камала Харріс.
Трамп відзначився вже кількома заявами про війну в Україні та допомогу від США. Зокрема, нещодавно повідомлялося, що у разі обрання Трампа президентом, надання Україні військової допомоги від США буде, якщо Київ вступить у мирні переговори з рф.
За матеріалами:
Укрінформ
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