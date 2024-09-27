uResidency. В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства — Finance.ua
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uResidency. В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства

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uResidency. В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства
uResidency. В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства
В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства uResidency.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Прибираємо кордони для підприємців та масштабуємо український підхід до ведення бізнесу на весь світ. Усі знають нашу Дію, тепер й іноземці відчують на собі переваги цифрових послуг у смартфоні, які вже давно доступні українцям», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що з uResidency іноземці з будь-якої точки світу реєструватимуть бізнес в Україні та оформлюватимуть послуги онлайн — від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків.

Як стати е-резидентом

«Стати е-резидентом в Україні простіше, ніж відкрити бізнес у будь-якій країні світу. Менш ніж 10 хвилин потрібно, щоб заповнити заявку на статус в застосунку чи на порталі uResidency. Після швидкої перевірки в консульстві е-резидент отримує КЕП та відкриває ФОП. Згодом навіть не доведеться відвідувати консульство для верифікації», — розповіли в Мінцифри.
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Далі вся взаємодія автоматична — від відкриття банківського рахунку до виведення грошей.

Умови ведення бізнесу для е-резидентів:

  • жодних витрат на бухгалтера — оформлювати податкову декларацію і сплачувати податки за вас буде банк;
  • податок 5% від суми прибутку;
  • реєстрація бізнесу онлайн через мобільний застосунок та вебпортал без поїздок до України.
Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Далі список країн розширюватиметься.
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«uResidency допоможе поповнювати держбюджет України через оподаткування е-резидентів, розвивати банківську сферу та залучати додаткові іноземні інвестиції. А також популяризуватимемо Україну як цифрову державу», — підсумували в міністерстві.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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