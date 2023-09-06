Е-резидентство: іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн — Finance.ua
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Е-резидентство: іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн

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Е-резидентство: іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн
Е-резидентство: іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
За його словами, зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця.
«Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів», — додав Борняков.
Що врегульовує постанова:
  • механізм набуття та скасування статусу е-резидента;
  • порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;
  • захист персональних даних електронних резидентів.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство. Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.
  • е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями;
  • раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься.

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За матеріалами:
Finance.ua
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