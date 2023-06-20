Для кого буде доступне українське е-резидентство — Finance.ua

Для кого буде доступне українське е-резидентство Сьогодні 08:31

Для кого буде доступне українське е-резидентство

Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Зазначається, що іноземні підприємці зможуть:

віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні

сплачувати тут податки в режимі онлайн

використовуючи передові технології.

«Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня прийняла в цілому законопроєкт № 5270 про електронне резидентство. А вже з 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.

Для того, аби отримати цей статус, фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у «Дії» та пройти фінансову та безпекову перевірку. Потім ця особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;

Е-резидент починає працювати та сплачує податок у розмірі 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.

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