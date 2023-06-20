Для кого буде доступне українське е-резидентство — Finance.ua

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Для кого буде доступне українське е-резидентство

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Для кого буде доступне українське е-резидентство
Для кого буде доступне українське е-резидентство
Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Зазначається, що іноземні підприємці зможуть:
  • віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні
  • сплачувати тут податки в режимі онлайн
  • використовуючи передові технології.
«Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром», — додали в міністерстві.

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Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня прийняла в цілому законопроєкт № 5270 про електронне резидентство. А вже з 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.
Для того, аби отримати цей статус, фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у «Дії» та пройти фінансову та безпекову перевірку. Потім ця особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;
Е-резидент починає працювати та сплачує податок у розмірі 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.
За матеріалами:
Finance.ua
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